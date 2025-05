GATINEAU, QC, le 17 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a émis la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie :

« Chaque personne au Canada mérite de vivre une vie en sécurité et en santé, peu importe qui elle est ou qui elle aime. Lors de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, nous réitérons notre engagement à travailler avec les communautés 2ELGBTQI+ pour éliminer la stigmatisation, la discrimination et la violence qu'elles subissent.

Le thème international de cette année, Le pouvoir des communautés, reflète la force et la résilience au sein des communautés 2ELGBTQI+.

Grâce au Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, nous soutenons celles et ceux qui veillent à protéger les droits des communautés 2ELGBTQI+ et à promouvoir l'égalité.

De plus, le Plan d'action canadien de lutte contre la haine réduit la propagation de discours haineux et la discrimination, contribuant ainsi à assurer que toutes les communautés marginalisées soient plus sécuritaires et mieux respectées. Grâce à ce Plan d'action, 11 projets ont reçu jusqu'à 8,4 millions de dollars pour contrer la haine envers les communautés 2ELGBTQI+, et un montant de 3 millions de dollars a été versé en 2023-2025 pour protéger la sécurité des personnes 2ELGBTQI+ lors des événements de la Fierté.

En tirant parti du pouvoir des communautés, nous parviendrons à un changement durable qui permettra à tout le monde, peu importe son identité de genre ou son orientation sexuelle, d'être considéré avec dignité et respect. »

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, [email protected], 819-420-6530