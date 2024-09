Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les activités sportives, récréatives et physiques soient plus sécuritaires pour tout le monde.

GATINEAU, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Saviez-vous que, chaque année, des milliers de Canadiennes et de Canadiens reçoivent un diagnostic de commotion cérébrale, ce qui en fait la forme de traumatisme cérébral la plus fréquente?

Par ailleurs, de nombreuses commotions cérébrales ne seront jamais détectées ni diagnostiquées, exposant ainsi les Canadiennes et Canadiens à leurs effets à long terme. Précisons que ces traumatismes sont attribuables notamment à des chocs subis à la tête, au cou, au visage ou au corps, et qu'ils ont des effets à court et à long terme sur la santé cérébrale. Nous devons tout faire pour éviter ces blessures et veiller à ce que les activités sportives, récréatives et physiques soient les plus sécuritaires et accueillantes possibles.

Le gouvernement du Canada a placé la sécurité dans le sport en tête de ses priorités. Nous nous sommes associés à Parachute Canada pour mettre à jour les Lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport et pour créer des outils de sensibilisation, de prévention et de détection. Ces ressources aideront à réduire les absences à l'école, au jeu et au travail pour les personnes ayant subi une commotion cérébrale.

De plus, tous les organismes nationaux de sport recevant un financement fédéral sont tenus d'adopter une politique concernant les commotions cérébrales pour obtenir leurs fonds. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires, y compris les provinces et les territoires, pour pousser encore plus loin nos efforts en matière de prévention et de prise en charge des commotions cérébrales.

Le gouvernement du Canada finance également la recherche de pointe dans le domaine des commotions cérébrales par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Seulement au cours des 2 dernières années, les IRSC ont financé 30 études sur les commotions cérébrales et le syndrome post-commotion cérébrale. Cette recherche nous aide à améliorer notre façon de diagnostiquer et de traiter les commotions, particulièrement chez les jeunes athlètes, en plus d'orienter les protocoles nationaux et internationaux en la matière.

Durant la Semaine de sensibilisation aux commotions cérébrales, renseignons-nous sur les faits, découvrons les ressources disponibles et efforçons-nous de rendre les expériences sportives plus sécuritaires pour tout le monde au Canada.

