Du 28 août au 8 septembre, Équipe Canada représentera fièrement notre pays aux Jeux paralympiques de Paris 2024

PARIS, le 28 août 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commencent officiellement les Jeux paralympiques de Paris 2024.

Patrick Anderson (basketball en fauteuil roulant) et Katarina Roxon (paranatation) guideront fièrement l'équipe canadienne durant la cérémonie d'ouverture.

Pour les 126 athlètes qui représenteront notre pays et participeront aux Jeux : le moment de vous distinguer est arrivé! Vous qui travaillez sans relâche depuis des années faites maintenant partie de l'élite mondiale. Tout le Canada sait que vous compétitionnerez avec la passion et la détermination qui vous ont menés jusqu'ici. Soyez fiers de vos réalisations et savourez chaque instant de cette aventure.

J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes, au pays et dans le monde entier, à se rassembler et à appuyer Équipe Canada. Montrons au monde la force, l'unité et l'esprit qui font de nous ce que nous sommes.

Allez, Canada!

