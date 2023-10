L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, encourage Équipe Canada à l'ouverture des Jeux panaméricains de 2023 à Santiago

SANTIAGO, Chili, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, des athlètes de toutes les Amériques se réuniront pour ouvrir officiellement les Jeux panaméricains de 2023 à Santiago, au Chili.

Ce soir, Équipe Canada, précédée des porte-drapeaux Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson (volleyball de plage), qui sont une grande source d'inspiration, marchera fièrement dans l'Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Elle sera accompagnée de près de 7 000 athlètes de 41 pays rassemblés pour vivre une grande aventure panaméricaine.

Les athlètes du Canada ont parcouru un chemin extraordinaire. Ce sont tous leurs efforts - innombrables séances d'entraînement, acquisition de résilience physique, mentale et émotive, sans oublier leur passion et leur dévouement pour leur sport - qui leur ont permis de vivre ce moment.

Félicitations aux athlètes qui participent à ces jeux. Je vous souhaite de vivre une expérience insurpassable. Grâce à votre discipline constante et à votre ténacité inébranlable, vous incitez les Canadiens et les Canadiennes de tout âge à faire du sport et à poursuivre leurs rêves.

Le pays en entier, d'un océan à l'autre, sera à vos côtés tout au long des Jeux. Allez, Canada, allez!

