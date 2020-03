Déclaration de la ministre Monsef dans le cadre de la Journée internationale des femmes

OTTAWA, le 8 mars 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a fait la déclaration qui suit.

« Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des femmes, une occasion de souligner les contributions des femmes et les filles de partout, de remercier les femmes qui nous ont inspirés et de relancer les discussions sur l'importance de l'égalité des genres au Canada et dans le monde entier.

Cette année, le Canada souligne la Journée internationale des femmes en reconnaissant les contributions de celles qui rendent le monde meilleur en remettant en question les normes culturelles et sociales, en faisant résonner la voix des femmes et des filles et en faisant tomber les barrières dans leurs domaines respectifs. Le thème du Canada cette année est Grâce à vous. Nous vous invitons à reconnaître, à honorer et à célébrer les personnes militantes, celles qui défendent les droits ainsi que les actrices et acteurs du changement sont une source d'inspiration.

Cette année marque de nombreux jalons importants visant l'atteinte de l'égalité des genres et elle permet de faire le point et de réfléchir aux progrès réalisés de même qu'au travail qu'il reste à accomplir. En 2020, nous célébrons le 50e anniversaire de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada et le 25e anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing. Cette année marque en outre le 25e anniversaire de l'engagement du Canada envers l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), soit 20 après que les Nations Unies aient adopté Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et cinq ans après l'élaboration des objectifs de développement durable des Nations Unies.

Pendant cette importante année, le gouvernement du Canada continuera à faire progresser l'égalité des genres au pays grâce au renouvellement de son engagement envers la création d'un plan fédéral pour l'égalité des genres, à appuyer de la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées et à élaborer un plan d'action national pour mettre un terme à la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement continuera également d'investir dans la création de débouchés économiques pour les femmes et les filles, notamment au moyen d'investissements dans les logements sécuritaires et abordables, en améliorant l'accès aux services de garde et en créant des emplois inclusifs.

Tout comme nous reconnaissons les Canadiennes et les Canadiens qui incarnent le changement partout au pays, nous reconnaissons également le rôle majeur que jouent les femmes et les organismes qui œuvrent pour l'atteinte de l'égalité dans la création d'un Canada plus juste et égalitaire. C'est pourquoi le gouvernement continuera à faire des investissements historiques pour renforcer le mouvement des femmes. En 2020, nous investirons plus de 100 millions de dollars dans des organismes ayant pour but de vaincre les obstacles qui ralentissent l'avancement des femmes dans toutes les sphères de la vie canadienne. Ce printemps, nous lancerons le premier de plusieurs appels à propositions visant à garantir que le financement soit attribué là où c'est le plus nécessaire.

Enfin, comme nous le savons toutes et tous, il y aura toujours de la résistance face au changement. Nous sommes redevables aux personnes qui nous ont précédés d'avoir poursuivi l'important travail qu'elles ont effectué. Alors que nous nous réunissons pour célébrer nos réalisations et honorer les femmes d'influence, nous renouvelons notre détermination collective à travailler ensemble pour contrer cette résistance. Nous tirons toutes et tous profit de l'égalité et nous avons toutes et tous la responsabilité de créer un Canada plus équitable.

Notre gouvernement sera toujours un partenaire fort pour vous appuyer dans ce travail.

Bonne Journée internationale des femmes. »

