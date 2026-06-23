Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'Immigration se réunissent pour discuter de l'immigration durable

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le Forum des ministres responsables de l'immigration (FMRI) s'est réuni aujourd'hui afin de renforcer la collaboration autour du Plan des niveaux d'immigration 2027-2029 et de discuter des priorités fédérales, provinciales et territoriales. Les ministres ont discuté du retour à des niveaux d'immigration viables tout en tenant compte des contextes régionaux, ruraux et du Nord, de la manière de remédier aux pénuries de main-d'œuvre, du renforcement des secteurs économiques principaux et du soutien aux collectivités partout au pays. Ils ont également abordé le rôle des programmes des candidats des provinces (PCP) dans la mise en œuvre de ces objectifs, ainsi que la nécessité d'allocations stables et adéquates dans le cadre de ces programmes.

Les ministres ont mené des discussions tournées vers l'avenir, tout en faisant le point sur la mise en œuvre des récentes réformes, notamment les mesures visant à favoriser une immigration durable et à renforcer l'intégrité des programmes. Ils ont convenu qu'une consultation approfondie, une planification minutieuse et une gestion efficace, tant pour les programmes d'immigration permanente que temporaire, sont essentielles pour rétablir l'équilibre du système d'immigration canadien et l'aligner sur les objectifs économiques. Les ministres provinciaux et territoriaux ont discuté et pris acte de l'engagement fédéral visant à stabiliser le nombre d'admissions de résidents permanents à moins de 1 % de la population totale au-delà de 2027 et à réduire la population temporaire à moins de 5 % de la population totale d'ici fin 2027, s'accordant sur la nécessité de continuer à progresser pour ramener l'immigration à des niveaux durables.

Les ministres provinciaux et territoriaux ont souligné que l'immigration relève d'une compétence conjointe et que les provinces et les territoires doivent être associés en tant que partenaires à part entière à l'élaboration des niveaux et des programmes d'immigration afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des marchés du travail et aux évolutions démographiques à travers le Canada. Les ministres ont convenu de l'importance d'une collaboration étroite entre les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les parties prenantes stratégiques, tout en garantissant la réussite de l'intégration des nouveaux arrivants dans les secteurs clés du marché du travail à l'échelle nationale et régionale. Ils ont insisté sur le fait qu'attirer et retenir les meilleurs talents du monde, dotés des compétences et de l'expérience nécessaires à la croissance économique à l'échelle nationale et régionale, est essentiel pour atteindre les objectifs économiques du Canada. Les ministres provinciaux et territoriaux ont sollicité des informations supplémentaires sur le processus de fixation des objectifs et des allocations dans le cadre des Programmes des candidats des provinces (PCP) afin de faciliter une planification plus stratégique des politiques et des programmes.

Les ministres ont discuté de l'amélioration des programmes d'immigration économique, notamment de la modernisation des processus, de la simplification des procédures et de la réduction de la duplication dans la sélection des candidats. Ils ont examiné les moyens d'améliorer le système Entrée express afin de mieux répondre aux besoins des marchés du travail régionaux et favoriser la réussite des nouveaux arrivants. Les ministres provinciaux et territoriaux ont souligné que le Programme des candidats des provinces (PCP) et d'autres programmes économiques régionaux, tels que le Programme d'immigration de l'Atlantique (PIA), constituent les outils les plus efficaces pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre régionale dans des secteurs clés, permettant aux provinces et aux territoires de sélectionner directement les travailleurs qualifiés qui correspondent à leurs priorités économiques. Les ministres provinciaux et territoriaux ont réitéré l'importance d'exercer une pression accrue sur le gouvernement fédéral pour qu'il augmente les dotations allouées au PNP et à l'AIP, afin de garantir aux provinces et aux territoires un plus grand contrôle sur l'immigration économique.

Les ministres ont souligné la nécessité d'une plus grande complémentarité entre les programmes et initiatives en matière d'immigration afin de faciliter la transition des travailleurs et des étudiants étrangers déjà au Canada du statut de résident temporaire à celui de résident permanent, tout en garantissant des niveaux durables de nouveaux arrivants. Ils ont réaffirmé que ces approches de coordination devaient soutenir l'intégration des immigrants de manière globale grâce à des services et programmes d'établissement harmonisés. Les ministres ont souligné le rôle que jouent les provinces et les territoires dans l'intégration des nouveaux arrivants. Les ministres provinciaux et territoriaux ont invité le gouvernement fédéral à rétablir des niveaux de financement adéquats et adaptés, notamment dans des domaines tels que la formation linguistique ciblée, afin de répondre aux besoins permanents des nouveaux arrivants en matière d'établissement et de les aider à réussir.

Les ministres ont discuté de l'importance d'attirer et de recruter des étudiants étrangers pour soutenir l'économie canadienne. Les ministres provinciaux et territoriaux ont convenu de renforcer leur collaboration afin d'adapter le programme de permis de travail post-diplôme pour mieux répondre aux besoins des marchés du travail régionaux.

Les ministres ont salué les efforts déployés jusqu'à présent et les progrès accomplis pour réduire les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers, notamment les réformes spécifiques à certaines professions (en particulier dans le secteur de la santé), les réformes des systèmes de reconnaissance des titres de compétences étrangers et l'adoption, dans la plupart des juridictions, d'une législation instaurant des pratiques d'inscription équitables. Ils ont demandé aux responsables de continuer à travailler avec diligence et dans un esprit de collaboration, par l'intermédiaire du groupe de travail du Forum des ministres du marché du travail et du FMRI nouvellement créé, pour faire progresser une approche coordonnée visant à améliorer la RDP, ce qui permettra de relever les défis et de surmonter les obstacles tout au long du parcours d'immigration, depuis la phase préalable à l'arrivée jusqu'à l'emploi.

Les ministres ont exprimé leur soutien à l'immigration francophone en tant que priorité clé, reconnaissant le rôle qu'elle peut jouer dans le renforcement des communautés francophones minoritaires hors du Québec, notamment en favorisant leur intégration au sein de nos collectivités. Ils ont reconnu que ce travail est entrepris pour contribuer à atteindre l'objectif du gouvernement du Canada, à savoir que 12 % des résidents permanents admis soient francophones d'ici 2029. Ils ont discuté des progrès réalisés dans l'élaboration d'un Plan d'action fédéral, provincial et territorial visant à accroître l'immigration francophone à l'extérieur du Québec et se sont félicités de la collaboration et de la complémentarité avec le Conseil des ministres de la Francophonie canadienne pour faire avancer ce travail.

Ensemble, les ministres se sont engagés à travailler en étroite collaboration, de manière constructive et dans les meilleurs délais, sur l'ensemble des politiques et programmes en matière d'immigration afin d'assurer les meilleurs résultats possibles pour le Canada et la population canadienne.

Citations

« Les Canadiens attendent de leurs gouvernements qu'ils gèrent l'immigration de manière responsable, en trouvant un équilibre entre la durabilité et l'intégrité du système, d'une part, et les efforts visant à attirer les meilleurs talents du monde, d'autre part. Aux côtés de nos partenaires, nous travaillons actuellement dans ce sens. En rétablissant la confiance et le contrôle de notre système, nous tirerons le meilleur parti des avantages sociaux et économiques que les nouveaux arrivants peuvent apporter aux collectivités partout au Canada. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration sur nos priorités communes au cours des mois et des années à venir. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les provinces et les territoires jouent un rôle essentiel dans l'élaboration de voies d'immigration qui reflètent les besoins des marchés du travail régionaux, soutiennent la croissance économique et contribuent à l'épanouissement des collectivités de toutes tailles. Je suis encouragée par les progrès que nous avons accomplis ensemble sur de nombreux dossiers, notamment en renforçant la collaboration sur les niveaux d'immigration, en consolidant des programmes tels que le Programme des candidats des provinces et en améliorant la reconnaissance des titres de compétences étrangers. Nous restons déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux et nos collègues provinciaux et territoriaux afin de garantir que les nouveaux arrivants bénéficient d'un soutien et que le système d'immigration canadien continue de produire des résultats concluants dans tout le pays. »

- L'honorable Lin Paddock, ministre de l'Immigration de Terre-Neuve-et-Labrador et coprésidente provinciale-territoriale du FMRI

Note : Comme l'a demandé le gouvernement du Québec, le ministre québécois responsable de l'immigration détient le statut d'observateur à la Table des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux. En vertu de l'Accord Canada-Québec, le Québec assume l'entière responsabilité pour l'établissement des niveaux d'immigration et de la sélection, la francisation et l'intégration des immigrants. Dans les domaines relevant de sa compétence, le Québec élabore ses politiques et ses programmes, et légifère, réglemente et établit ses propres normes. Le Québec ne participe pas aux discussions et n'est pas lié par les décisions prises concernant les initiatives pancanadiennes en matière de RTCE

À propos du FMRI : Le Forum des ministres responsables de l'immigration est un organe décisionnel fédéral, provincial et territorial dont l'objectif est de soutenir un système d'immigration flexible, réactif et efficace pour le Canada. La mission du FMRI consiste à faire progresser les priorités communes en matière d'immigration et à améliorer les politiques et programmes d'immigration du Canada.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Personnes-ressources : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Brodie Thomas, Énergie et mines, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-729-5777, 709-725-3759, [email protected]