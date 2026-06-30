AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Diab participera à une cérémonie de citoyenneté spéciale pour la fête du Canada

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 52 nouvelles citoyennes canadiennes et nouveaux citoyens canadiens, originaires de 26 pays différents, lors d'une cérémonie spéciale organisée à l'occasion de la fête du Canada. La juge de la citoyenneté Rania Sfeir présidera la cérémonie.

Date : Le mercredi 1er juillet 2026

Heure : 10 h (HE)

Lieu : Ottawa

La cérémonie pourra être regardée en direct sur YouTube.

Notes à l'intention des médias

Les médias doivent s'inscrire à l'avance pour participer en personne en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le mardi 30 juin, à 18 h (HE) . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté de la fête du Canada du matin » dans l'objet de votre courriel.

d'ici . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté de la fête du Canada du matin » dans l'objet de votre courriel. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (HE).

Les photos et les vidéos sont autorisées pendant la cérémonie.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias : Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]