AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Diab participera à une cérémonie de citoyenneté spéciale pour la fête du Canada

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 50 nouvelles citoyennes canadiennes et nouveaux citoyens canadiens, originaires de 20 pays différents, lors d'une cérémonie spéciale organisée à l'occasion de la fête du Canada. La juge de la citoyenneté Rania Sfeir présidera la cérémonie.

Date : Le mercredi 1er juillet 2026 Heure : 14 h (HE) Lieu : Ottawa

Notes à l'intention des médias

Les médias doivent s'inscrire à l'avance pour cette cérémonie en personne en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le mardi 30 juin, à 18 h (HE) . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté de la fête du Canada de l'après-midi » dans l'objet de votre courriel.

d'ici . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté de la fête du Canada de l'après-midi » dans l'objet de votre courriel. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 45 (HE).

Les photos et les vidéos sont autorisées pendant la cérémonie.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]