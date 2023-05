OTTAWA, ON, le 28 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Jenna Sudds, secrétaire parlementaire, ont émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« La précarité menstruelle est une triste réalité à l'échelle mondiale, alors que de nombreuses femmes, filles, personnes non binaires et transgenres doivent composer avec le fardeau financier de se procurer des produits menstruels. L'équité menstruelle vise à offrir un accès juste et inclusif à ces produits ainsi qu'à une éducation en matière de santé génésique, mais il reste encore beaucoup à faire.

À l'occasion de la Journée de l'hygiène menstruelle, qui aura lieu le 28 mai, le gouvernement tient à réaffirmer son engagement à promouvoir la santé et l'équité menstruelles en s'attaquant à la stigmatisation et aux défis auxquels font face les femmes, les filles et les personnes qui ont des règles au Canada, et partout dans le monde.

Le gouvernement reconnaît la nécessité d'offrir un meilleur accès aux produits menstruels et de soutenir la santé et l'équité menstruelles, en particulier pour les communautés marginalisées, notamment les personnes réfugiées, les personnes sans-abri, les travailleuses du sexe, les personnes trans et non binaires, les communautés autochtones, et les personnes qui vivent dans les régions rurales et éloignées.

Aux termes de l'engagement pris dans le cadre du budget de 2022, Femmes et Égalité des genres Canada met en place un projet pilote national pour le Fonds d'équité menstruelle qui permettra d'établir des partenariats avec des organismes afin d'offrir des produits menstruels aux personnes qui ont généralement de la difficulté à se les procurer.

En outre, le gouvernement du Canada a annoncé récemment qu'à compter du 15 décembre 2023, tous les employeurs sous réglementation fédérale seront tenus, sur les lieux de travail, de mettre gratuitement à la disposition du personnel des produits menstruels. Considérer les tampons et les serviettes comme des nécessités de base contribuera à améliorer le bien-être de près d'un demi-million de personnes qui peuvent avoir besoin de produits menstruels pendant leurs journées de travail.

En cette Journée de l'hygiène menstruelle, engageons-nous à poursuivre l'important travail consistant à mettre fin à la précarité menstruelle et à briser le silence et les perceptions négatives qui entourent encore les règles.

Nous encourageons tout le monde, y compris les garçons et les hommes, à s'impliquer en partageant des messages de soutien sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #MHDay2023, en portant un bracelet de menstruation (lien en anglais seulement) et en prenant des mesures pour normaliser et promouvoir la santé menstruelle dans vos communautés, et au-delà. »

