OTTAWA, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a émis la déclaration qui suit aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale des femmes.

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale des femmes, nous célébrons les contributions, les réalisations et le leadership des femmes et des filles qui, dans toute leur diversité, rendent le monde meilleur.

Chaque jour, les femmes enrichissent nos foyers, nos lieux de travail, nos collectivités et notre pays. Ce sont des entrepreneures, des cheffes de file et des porte-parole qui inspirent la prochaine génération de femmes. Pourtant, nous savons que les femmes se heurtent encore à des obstacles économiques, comme le fardeau disproportionné des soins familiaux, le manque de capitaux pour démarrer ou faire croître une entreprise et l'écart salarial persistant entre les sexes.

Le thème de cette année, Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme, met en évidence que l'une des façons les plus efficaces de bâtir des collectivités plus saines, plus prospères et plus inclusives pour tout le monde est d'investir dans des initiatives qui font progresser l'égalité des genres. Cela signifie qu'il faut notamment veiller à ce que les femmes des collectivités mal desservies ne soient pas laissées pour compte.

Le gouvernement du Canada a annoncé un plan national d'assurance-médicaments qui assurera une couverture universelle de la contraception. Il a présenté un projet de loi qui protégera les femmes et les filles contre la haine en ligne et il a lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat dans le but d'aider les femmes à prospérer dans leur carrière. Suivant le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, nous avons également fourni aux provinces et aux territoires des fonds qui serviront à prévenir la violence.

Nous avons effectué des investissements pour renforcer les capacités et la pérennité d'organismes de défense des femmes et de l'égalité qui travaillent en première ligne pour faire progresser l'égalité des genres. Pour souligner la Journée internationale des femmes, nous avons annoncé un investissement dans le projet de Plan International Canada intitulé Promouvoir la Force intérieure et redéfinir la beauté : Éliminer les obstacles systémiques à l'équité en matière de leadership, lequel vise à soutenir le leadership chez les jeunes femmes.

Alors que nous nous unissons pour relever les défis du moment, nous devons continuer de faire entendre les voix des femmes. Le coût de l'inaction est beaucoup trop élevé. Continuons de bâtir un Canada qui place l'égalité des genres au centre de nos collectivités, nos institutions et notre économie.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, participez à la conversation en ligne au moyen des mots-clics #JIF2024 et #InvestirDanslesFemmes. »

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected]; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]