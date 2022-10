OTTAWA, ON, le 1 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante à l'occasion du début du Mois de l'histoire des femmes :

« Octobre est le Mois de l'histoire des femmes au Canada, un événement célébré chaque année qui permet de souligner les réalisations exceptionnelles des Canadiennes au cours de notre histoire.

Cette année est toute spéciale, car elle marque le 30e anniversaire de ce mois de commémoration. Depuis 1992, nous avons rendu hommage aux Canadiennes qui n'ont pas accepté le statu quo et qui se sont battues pour améliorer la vie de toutes les femmes au pays.

Cette année, le thème est Elle m'a ouvert la voie. Il rend hommage aux Canadiennes inspirantes qui ont un impact positif sur nos vies actuelles. Nous sommes reconnaissantes et reconnaissants pour leur courage et pour nous inspirer à faire mieux.

Des femmes et des filles extraordinaires sont partout autour de nous et font une différence tous les jours. Elles construisent une société plus inclusive, une décision à la fois, que cette dernière soit petite ou grande. Qu'elles sauvent des vies, fassent des découvertes étonnantes, donnent de leur temps ou défendent une cause à laquelle elles croient, c'est leur persévérance et leur passion qui contribuent à faire avancer l'égalité des genres pour nous toutes.

De nombreuses femmes sont devenues des pionnières dans leur domaine parce qu'elles n'ont pas accepté de se voir opposer un refus. Elles ont repoussé les limites et ouvert les horizons pour elles-mêmes, ce qui s'est traduit par davantage d'occasions pour nous aujourd'hui. Nous sommes reconnaissantes envers des femmes comme Bertha Wilson, Ann Divine, Louise Hine-Schmidt, et à tant d'autres qui nous ont montré le chemin à suivre. Parce qu'elles ont fait tomber les obstacles et repoussé des limites, nous sommes maintenant motivées à suivre leurs traces.

Pendant tout le mois d'octobre, je vous encourage à suivre nos comptes de médias sociaux pour en apprendre davantage sur les contributions de nombreuses femmes canadiennes, et à partager leurs histoires et celles des femmes inspirantes dans votre vie en utilisant le mot-clic #MoisHistoireFemmes.

Alors que nous commémorons le Mois de l'histoire des femmes et que nous nous penchons sur ce qui a été accompli au fil des ans, prenons le temps de réfléchir à ce que chacune et chacun d'entre nous peut faire pour créer une société plus équitable où les femmes de tous horizons peuvent s'épanouir. »

