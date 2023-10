OTTAWA, ON, le 1er oct. 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à l'occasion du Mois de l'histoire des femmes :

« Le Mois de l'histoire des femmes est l'occasion de se souvenir et d'honorer les femmes du Canada qui ont travaillé sans relâche, tout au long de notre l'histoire, pour faire progresser les droits des femmes. Ce mois-ci, nous reconnaissons que la réalisation d'une égalité des genres durable consiste à bâtir un pays où tout le monde a la possibilité de s'épanouir.

Le thème de cette année « À travers son regard : Célébrons la diversité au féminin » reconnaît les contributions de femmes issues de milieux divers. Le thème met l'accent sur les perspectives, les expériences et les défis uniques des femmes autochtones, des femmes issues des communautés 2ELGBTQI+, des femmes racialisées, des nouvelles arrivantes et des migrantes.

Ces identités croisées rendent notre pays plus fort, tout en nous donnant des perspectives et des solutions uniques pour aider à résoudre nos problèmes les plus urgents.

Cette année, Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) mettra en lumière les femmes qui font l'histoire, qui inspirent, soutiennent et responsabilisent les autres, grâce à leur engagement communautaire, leurs percées dans la recherche, leur dévouement à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, leur esprit d'entrepreneuriat, leur engagement en faveur de la réconciliation et leur leadership courageux.

FEGC a mis en œuvre le thème de cette année en lançant deux appels à propositions simultanés visant à s'assurer que davantage de femmes soient incluses aux tables de prise de décision et aient un meilleur accès aux opportunités économiques. Ces appels s'ajoutent au lancement récent du projet pilote national du Fonds d'équité menstruelle qui vise à lutter contre la précarité menstruelle et la stigmatisation au Canada.

Tout au long du mois d'octobre, réfléchissez aux femmes qui nous ont précédées, soutenez les femmes d'aujourd'hui et encouragez les leaders de votre communauté qui font progresser l'égalité des genres.

Je vous invite à suivre les canaux de médias sociaux et le site Web de FEGC pour en apprendre davantage sur les contributions des femmes au Canada et à partager les histoires qui vous inspirent en utilisant le mot-clic #MoisHistoireFemmes ».

