OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié la déclaration suivante aujourd'hui à l'occasion du début du Mois de l'histoire des femmes :

« Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui sans les femmes du Canada, passées et présentes, qui ont travaillé sans relâche pour faire progresser les droits des femmes et promouvoir l'égalité des genres. En octobre, nous célébrons le Mois de l'histoire des femmes, une occasion de commémorer et d'honorer ces femmes.

Le thème de cette année, Femmes au travail : croissance économique du passé, du présent et de l'avenir, souligne la manière dont les femmes ont défié les obstacles systémiques tout au long de l'histoire. Malgré ces obstacles, et dans de nombreux cas en les éliminant, les femmes ont fait des contributions importantes à la croissance économique du Canada.

Ces efforts ne représentent pas seulement qu'une goutte d'eau dans l'océan. En fait, au cours des 40 dernières années, les contributions des femmes à l'économie canadienne ont représenté à elles seules près d'un tiers de la croissance économique du pays. Et à l'avenir, soutenir l'égalité des chances pour les femmes sur le lieu de travail pourrait ajouter un montant impressionnant de 150 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada d'ici 2026.

En dépit de ces contributions, les femmes de tous les secteurs continuent de faire face à des obstacles systémiques, notamment des préjugés sexistes, des discriminations, du harcèlement sexuel, de la violence fondée sur le sexe et des enjeux en matière d'équité salariale. Elles sont sous-représentées dans les emplois bien rémunérés, sacrifient souvent leur travail rémunéré afin de prendre soin de leurs enfants, de personnes âgées et de leur maisonnée, et ont moins accès aux occasions de réseautage et de mentorat par rapport à leurs homologues masculins. Nous devons également reconnaître que le chemin vers l'égalité des genres est inévitablement lié à l'intersectionnalité, et que les expériences diverses des femmes, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles telles que leur race, leur ethnicité, leurs capacités et leur identité, façonnent leurs défis et leurs contributions uniques à notre société, à la maison, au travail et au-delà.

Soutenir la participation économique des femmes est essentiel à la concurrence et à la prospérité du Canada. Tout au long du mois d'octobre, j'encourage les Canadiennes et les Canadiens à prendre le temps d'en apprendre davantage sur les femmes qui ont façonné l'économie canadienne et sur les efforts continus en vue de créer un avenir économique prospère pour tout le monde. Notre passé est rempli d'histoires inspirantes et de leçons à tirer, et ce n'est qu'en reconnaissant l'histoire et en célébrant les avant-gardistes que nous pouvons tracer la voie vers un avenir meilleur pour tous.

Joyeux Mois de l'histoire des femmes! »

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Carolyn Svonkin, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]