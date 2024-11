GATINEAU, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« À l'occasion du 25e anniversaire de la Journée du souvenir trans, nous continuons d'honorer la mémoire des personnes transgenres qui ont perdu la vie à la suite d'actes de violence. Leur mémoire nous rappelle le besoin urgent et continuel de les protéger et de les appuyer, puisque ces personnes continuent de faire face à des niveaux disproportionnés de violence, de haine et de discrimination dans les endroits publics, virtuels et au travail.

Comme toutes les autres, les personnes transgenres au Canada méritent la sécurité, le respect et la dignité. La haine continue à laquelle les communautés transgenres sont confrontées est inacceptable, et nous devons nous unir pour mettre fin à cette injustice. Le gouvernement du Canada continue de soutenir et d'accompagner ces communautés. Le travail se poursuit au moyen du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, lequel a été essentiel pour établir des communautés et des programmes plus sécuritaires. Grâce à cette approche pangouvernementale, nous collaborons pour soutenir les voix des personnes transgenres, les communautés et les chefs de file pour éliminer les inégalités, et garantir que chaque membre des communautés 2ELGBTQI+ est entendue et protégée.

Les droits des personnes des communautés 2ELGBTQI+ sont des droits de la personne qui dépassent nos frontières. À l'échelle mondiale, notamment au sein des Nations-Unies, de l'Organisation des États américains et autres organismes clés, le Canada travaille à la protection et à la promotion des droits des personnes des communautés 2ELGBTQI+ et à la défense de ces droits, et mène les efforts visant à prioriser leur sécurité et leur sûreté.

Ici, au pays, nous avons réalisé des progrès importants, mais nous devons toujours en faire davantage pour garantir que les politiques protègent les droits des personnes transgenres, plus précisément les jeunes personnes transgenres. Avec l'augmentation des crimes haineux, le Plan d'action canadien de lutte contre la haine vise à donner plus de pouvoir aux collectivités, et à bâtir un Canada plus sécuritaire et plus inclusif pour les communautés vulnérables. Le gouvernement du Canada est engagé à contrer la haine au moyen de mesures concrètes qui soutiennent les communautés, à accroître la recherche et la collecte de données, et à établir des partenariats avec des dirigeantes et dirigeants de communautés locales.

Aujourd'hui, alors que des vigiles auront lieu partout au Canada, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont nous pouvons contribuer à une société plus inclusive et plus compatissante. Souvenons-nous des vies perdues. Collectivement, engageons-nous à rendre ce monde et ce pays un endroit où toutes les personnes se sentent en sécurité d'être elles-mêmes. »

