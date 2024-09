OTTAWA, ON, le 22 sept. 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié la déclaration suivante au sujet de la Semaine de l'égalité des sexes :

« Aujourd'hui, marque le début de la Semaine de l'égalité des sexes, une occasion de réfléchir à l'importance de faire progresser l'égalité des genres, d'éliminer les obstacles et les lacunes qui persistent et de célébrer les progrès accomplis jusqu'à présent.

Chaque femme devrait avoir la chance non seulement de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada, mais également de s'épanouir dans tous les domaines de la société. Le thème de cette année, Libérer le potentiel : puissance économique grâce à l'égalité des sexes, souligne que nous ne pouvons pas construire une société prospère et juste sans rechercher l'égalité des genres.

Toute la population canadienne est concernée, car lorsque nous éliminons les obstacles à l'égalité des genres, nous créons davantage de possibilités et une économie canadienne plus forte pour tout le monde. Cela signifie combler l'écart salarial entre les genres, promouvoir les femmes à des rôles de leadership et de prise de décision, et soutenir des politiques favorables à la famille afin que nous puissions tirer parti de tout le potentiel économique et de la main-d'œuvre de notre pays.

Nous savons que pour atteindre ces objectifs, il faut agir dès aujourd'hui, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient activement la participation économique des femmes au moyen de programmes et de financement. Nous avons accompli des progrès importants grâce à de nombreuses initiatives et investissements, notamment :

Jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, permettant aux parents, particulièrement aux mères, d'aller travailler ou étudier et d'atteindre leur plein potentiel économique.

433,8 millions de dollars depuis 2018 dans plus de 930 projets par le biais du Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada pour faire progresser l'égalité des genres.

pour faire progresser l'égalité des genres. Plus de 22,9 millions de dollars pour un projet pilote du Fonds d'équité menstruelle visant à faciliter l'accès aux produits menstruels, permettant ainsi une pleine participation à la vie sociale et économique. Jusqu'à présent, plus de 72,7 millions de produits menstruels ont été distribués à plus de 3,5 millions de personnes dans le besoin.

Assurer l'équité salariale entre les femmes et les hommes œuvrant dans les secteurs sous réglementation fédérale en introduisant et en mettant en œuvre la Loi sur l'équité salariale.

Lorsque les femmes ont accès aux possibilités, à l'égalité des salaires et aux systèmes de soutien qu'elles méritent, elles peuvent s'épanouir. Cela a une incidence positive non seulement sur elles, mais aussi sur leur famille, leurs proches et toute la communauté. À l'occasion de cette Semaine de l'égalité des sexes, je vous encourage à soutenir et à célébrer les individus, les organismes et les dirigeantes et dirigeants communautaires qui nous entourent et qui sont à l'origine du progrès, en utilisant le mot-clic #SemaineDeLÉgalitéDesSexes. Parce qu'en soutenant les gens qui nous entourent, en favorisant l'inclusion et en brisant les barrières, nous construisons un avenir plus prospère et plus résilient pour tout le monde.

Je souhaite à tout le monde une Semaine de l'égalité des sexes enrichissante et inspirante! »

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources: Carolyn Svonkin, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias: Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]