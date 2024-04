GATINEAU, QC, le 10 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a émis la déclaration qui suit à l'occasion de la Journée rose internationale.

« Il y a 17 ans, deux étudiants de la Nouvelle-Écosse ont décidé de faire preuve de gentillesse. Leur geste apparemment modeste s'est transformé en une position nationale contre la discrimination, l'homophobie, la transphobie et la transmisogynie qui, chaque année, continue d'attirer l'attention de la communauté internationale. Souvenons-nous que chaque personne peut faire une différence.

Compte tenu de l'augmentation du nombre d'incidents de violence et d'attaques sans précédent à l'endroit des personnes 2ELGBTQI+, il est temps, plus que jamais, de s'unir et de contrer fermement la haine et l'intolérance.

Nous portons du rose en soutien aux communautés queer et trans, laquelle est essentielle au bonheur et à la croissance de notre pays.

Aujourd'hui, comme tous les jours, nous reconnaissons qu'il est nécessaire d'offrir des espaces sûrs aux communautés queers de partout au Canada. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada a lancé le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ qui vise à bâtir un avenir où chaque personne peut vivre sa propre vie, sans crainte. Il s'agit notamment de travailler avec des organismes communautaires, d'unir et d'écouter les personnes qui vivent dans des collectivités rurales et éloignées, et d'améliorer l'accessibilité des ressources éducatives.

Les communautés 2ELGBTQI+ de partout au pays continuent de vivre de la stigmatisation et de la discrimination dans tous les aspects de leur vie, notamment en ce qui concerne les soins de santé, la sécurité, le logement et l'emploi. En nous unissant et en incarnant l'esprit d'inclusion et de diversité, nous pouvons bâtir un Canada plus équitable et plus sécuritaire pour les communautés 2ELGBTQI+ pour les générations à venir.

Les droits des personnes 2ELGBTQI+ sont les droits de la personne. Il est important de reconnaître tout le chemin que nous avons parcouru en tant que pays, mais aussi de garder en tête ce qu'il reste à faire. Grâce à la collaboration, à la coopération, au dévouement et à l'empathie, nous avancerons ensemble sur la voie de la véritable équité.

Joignez-vous à nous pour montrer votre soutien aux communautés 2ELGBTQI+ en portant du rose et en partageant un message de solidarité grâce aux mots-clics #JournéeEnRose et #DayOfPink sur les réseaux sociaux. »

