OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes :

« Le 6 décembre 1989 est une journée qui a profondément ébranlé la population canadienne. Ce jour-là, il y a 35 ans, un homme armé est entré dans une salle de classe de Polytechnique Montréal, a séparé les femmes des hommes et a ouvert le feu sur les femmes. Quatorze femmes ont perdu la vie ce jour-là, et treize autres ont été blessées ‒ simplement parce qu'elles étaient des femmes.

Elles s'appellent Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, Annie Turcotte et Barbara Klucznik-Widajewicz.

Elles étaient étudiantes, filles, sœurs, collègues et amies ‒ avec des talents et des passions. Aujourd'hui, nous prononçons leurs noms et nous nous souvenons que la misogynie à laquelle elles ont été confrontées est encore un problème grave. L'année dernière seulement, 187 femmes ont été victimes de féminicides liés au genre au Canada, soit une femme tous les deux jours. Trop de personnes perdent la vie et trop de personnes continuent d'être victimes de violence fondée sur le sexe dans notre pays.

Il est essentiel d'impliquer toute la population du Canada - y compris les hommes et les garçons - pour changer les normes, les attitudes et les comportements de la société qui contribuent à la violence fondée sur le sexe.

Bien que nous ne puissions pas changer ce qui s'est passé ce jour-là, nous continuerons à nous souvenir des victimes et à travailler à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Nous avons entamé la deuxième année du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, et nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, en partenariat avec les victimes et les personnes survivantes, les communautés autochtones, la société civile, les prestataires de services de première ligne, les municipalités, et le secteur privé pour combler les besoins des victimes et des personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe.

J'invite toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à faire partie de la solution en écoutant les personnes survivantes et les spécialistes qui interviennent sur le terrain. Apprenez à reconnaître les signes de violence fondée sur le sexe, prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous - à la maison, à l'école, au travail et dans votre communauté - et n'hésitez pas à demander de l'aide, pour vous-mêmes ou pour vos proches. Ensemble, nous pouvons créer un Canada exempt de violence fondée sur le sexe et où chaque personne se sent en sécurité. »

