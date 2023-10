Déclaration de la ministre Marci Ien à l'occasion de la Journée internationale de la fille

OTTAWA, ON, le 11 oct. 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la fille :

« Chaque fois que je parle avec de jeunes filles, ici au Canada ou ailleurs dans le monde, elles me racontent leurs espoirs et leurs rêves. Elles me parlent des femmes fortes qui font partie de leur vie et de la façon dont elles veulent grandir pour leur ressembler.

Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la fille, nous nous souvenons que les filles sont passionnées par l'aide qu'elles peuvent apporter à leurs communautés et à leurs pairs, et que nous devons redoubler d'efforts pour démanteler les barrières systémiques qui les empêchent d'avancer.

Le thème de cette année « Investir dans les droits des filles : Notre leadership, notre bien-être » s'aligne sur l'objectif du gouvernement du Canada de veiller à ce que les filles partout au Canada et dans le monde entier bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir.

Le Canada est à l'origine de l'initiative internationale visant à instaurer cette journée afin d'attirer l'attention sur les inégalités et les dangers auxquels sont confrontées de trop nombreuses filles dans le monde. Les Nations Unies ont adopté une résolution pour reconnaître officiellement cette date importante en 2012.

Cette année, alors que nous célébrons le cinquième anniversaire de Femmes et Égalité des genres Canada en tant que ministère fédéral, nous nous rappelons l'importance de soutenir les filles par des investissements qui leur permettent d'acquérir des compétences et de l'expérience, de favoriser leur intégration dans la société et de s'assurer qu'elles ont les moyens de devenir des leaders.

En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres au Canada, je suis inspirée par le courage et la détermination dont les filles font preuve chaque jour. Leurs voix comptent, leurs points de vue sont inestimables, et leur leadership est essentiel à la construction d'un Canada plus inclusif.

Participez à la Journée internationale de la fille en diffusant des messages de solidarité et d'inspiration pour les filles du monde entier. Partagez des histoires de filles qui vous inspirent et encouragez les autres à faire de même, en utilisant le mot-clic #JournéeDeLaFille.

Aujourd'hui et tous les jours, reconnaissons le dynamisme des jeunes filles et leur passion pour leurs familles, leurs communautés et leurs pairs.

Ensemble, nous pouvons créer un monde où les aspirations de chaque fille sont illimitées. »

