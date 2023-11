OTTAWA, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Chaque année, nous nous mobilisons pour la Journée du souvenir trans, soulignée pour la première fois le 20 novembre 1999, en mémoire des meurtres de Rita Hester et de Chenelle Pickett.

Aujourd'hui, des veillées sont organisées partout dans le monde pour honorer les vies perdues à cause de la violence transphobe et pour se rappeler que nous devons toutes et tous continuer à agir pour soutenir les communautés transgenres sur ce sérieux problème.

Les communautés transgenres, et en particulier les personnes trans de couleur, sont confrontées à des taux de crimes violents parmi les plus élevés. Au Canada, 70 % des jeunes trans sont victimes d'une forme ou d'une autre de harcèlement sexuel ou de violence.

Les répercussions de cette situation sur la santé mentale ne peuvent pas être ignorées. En fait, les jeunes trans et non binaires sont deux fois plus susceptibles d'avoir envisagé l'automutilation au cours de leur vie que les personnes cisgenres (une personne dont l'identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance).

Ces statistiques, associées à la vague croissante de discours haineux à l'encontre des communautés 2ELGBTQI+ au Canada, sont inacceptables.

Au cours de la dernière année, nous avons progressé dans la mise en œuvre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+.

Par exemple, nous avons dû faire preuve de souplesse dans notre engagement à répondre à l'augmentation alarmante des actes de haine l'été dernier. Le gouvernement du Canada a entendu les préoccupations de la communauté et a proposé un financement d'urgence de 1,5 million de dollars qui a été directement versé aux organismes de la Fierté pour les aider à couvrir l'augmentation des coûts de la sécurité et à continuer d'organiser des événements pendant la saison de la Fierté.

En tant que ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, j'invite chacune et chacun d'entre nous à réfléchir au sens de cette journée de deuil. Ensemble, nous devons mettre un terme aux attitudes et aux comportements qui menacent la vie des personnes trans. Nous devons mettre fin à la violence transphobe à l'encontre des communautés transgenres.

Nous avons toutes et tous le droit de nous sentir en sécurité dans nos demeures, dans nos rues et dans nos communautés. »

