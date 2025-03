OTTAWA, ON, le 31 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, qui est responsable du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre :

« En cette Journée internationale de visibilité transgenre, le gouvernement du Canada rend hommage à la résilience des personnes transgenres et célèbre leur apport à la diversité de notre société, ainsi qu'à leurs importantes contributions.

Les actions du gouvernement du Canada, guidées par le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, visent à bâtir une société plus juste et plus équitable pour les communautés 2ELGBTQI+, tant pour les générations actuelles que futures, au Canada et partout dans le monde.

Afin de permettre un meilleur épanouissement des communautés 2ELGBTQI+, incluant les personnes transgenres, le Plan d'action canadien de lutte contre la haine a été lancé l'automne dernier. Il comprend une série d'initiatives pour aider les organismes communautaires. Reconnaître le courage des personnes transgenres et les appuyer, c'est contribuer à mettre fin à une rhétorique de haine.

Toute personne mérite de vivre une vie authentique, exempte de discrimination et de harcèlement, peu importe son identité ou son expression de genre. Pourtant, les personnes transgenres continuent à en être victimes et à en subir des répercussions importantes, notamment en ce qui a trait à la santé mentale. À cet égard, une étude nationale a établi que les jeunes personnes transgenres, âgées de 15 et 17 ans, ont 7,6 fois plus de risque de commettre une tentative de suicide, comparativement à celles cisgenres et hétérosexuelles.

Offrons notre appui aux personnes transgenres, aujourd'hui et tout au long de l'année, afin qu'elles se sentent libres d'être elles-mêmes, dans des milieux accueillants et valorisants. Démontrons notre fierté de vivre dans un pays inclusif et diversifié. Soyons empathiques. Soyons solidaires. »

