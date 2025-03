QUÉBEC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les femmes se heurtent encore à des problèmes persistants en matière d'équité salariale, à une sous-représentation dans les emplois bien rémunérés, à une charge disproportionnée de responsabilités liées à la prestation de soins et à un manque de possibilités d'avancement professionnel. Ouvrir les perspectives économiques des femmes et leur accès à des postes de décision favorisera la prospérité et la résilience économiques pour tout le monde au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, qui est responsable du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, a souligné l'octroi d'un montant de 533 029 $ à la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Québec. Leur projet Vers un écosystème entrepreneurial plus inclusif et égalitaire ciblera des organismes de soutien à l'entrepreneuriat œuvrant dans l'ensemble de la province de Québec afin d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent la réussite entrepreneuriale des femmes. Leur travail permettra de sensibiliser aux défis auxquels les femmes entrepreneures se heurtent, de créer des outils et des activités visant à améliorer les mesures de soutien, d'offrir une formation aux membres du personnel et de la gestion des organismes de soutien à l'entrepreneuriat, et de contribuer à modifier les politiques et les programmes pour bâtir un écosystème entrepreneurial plus inclusif et plus équitable.

Ce financement fait partie de l'investissement annoncé précédemment pouvant atteindre 100 millions de dollars pour 163 projets visant à améliorer les possibilités économiques et de leadership des femmes dans l'ensemble du Canada. Les projets feront progresser l'égalité des genres par un ou plusieurs des moyens suivants :

Changer les normes et les attitudes relativement au genre en s'efforçant de modifier les croyances, les préjugés et les stéréotypes fondés sur le genre et d'autres facteurs identitaires.

relativement au genre en s'efforçant de modifier les croyances, les préjugés et les stéréotypes fondés sur le genre et d'autres facteurs identitaires. Soutenir les changements au niveau de l'autorité, des voix à la table et du pouvoir de décision en tentant de remédier aux déséquilibres de pouvoir pour que les femmes participent au dialogue et à la recherche de solutions.

en tentant de remédier aux déséquilibres de pouvoir pour que les femmes participent au dialogue et à la recherche de solutions. Développer les réseaux et la collaboration en construisant et renforçant les partenariats pour travailler entre les secteurs et briser les silos.

en construisant et renforçant les partenariats pour travailler entre les secteurs et briser les silos. Favoriser un partage plus efficace et équitable des ressources en partageant, en mobilisant et en redistribuant les ressources afin de soutenir l'égalité.

en partageant, en mobilisant et en redistribuant les ressources afin de soutenir l'égalité. Modifier les politiques et les pratiques en créant, en modifiant ou en supprimant des politiques et des pratiques afin de contrer le sexisme et les autres obstacles à l'égalité.

Ce financement s'inscrit dans la mission de Femmes et Égalité des genres Canada, qui est de faire avancer l'égalité par l'inclusion des personnes de tous les genres, y compris les femmes, à la vie économique, sociale et politique du Canada.

Citations

« En soutenant des organismes comme la CDEC de Québec, nous poursuivons nos efforts pour faire progresser l'égalité des genres dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce projet, qui vise à éliminer les obstacles systémiques et à outiller les organismes avec des outils et des formations, permettra de créer un environnement de l'entreprise plus inclusif pour les femmes dans l'ensemble du Québec. Nous travaillons ensemble pour assurer que les femmes entrepreneures ont ce dont elles ont besoin pour réussir et contribuer à la croissance de notre économie. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

« À Québec, l'entrepreneuriat féminin est une force vive qui mérite un soutien à la hauteur de son potentiel. En brisant les barrières systémiques et en rendant l'accompagnement plus inclusif, la CDEC ouvre la voie à des entrepreneures audacieuses qui façonnent l'économie locale de demain. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec

Les faits en bref

Les salaires des femmes ont augmenté de façon constante depuis les années 1990, mais des disparités persistent. En 2024, au Canada , les femmes ont gagné 89 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. L'écart salarial est plus important pour les immigrantes, lesquelles ont gagné 82 cents pour chaque dollar gagné par les hommes.

, les femmes ont gagné pour chaque dollar gagné par les hommes. L'écart salarial est plus important pour les immigrantes, lesquelles ont gagné pour chaque dollar gagné par les hommes. Les femmes sont surreprésentées dans les professions peu rémunérées. Comparativement à 16,2 % des hommes, 28,2 % des femmes travaillent dans les cinq professions les moins bien rémunérées au Canada (emplois dans la vente et les services, prestataires de soins, et postes de soutien administratif).

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Emelyana Titarenko, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected], 873-355-9576; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, [email protected], 819-420-6530