Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, ont fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous soulignons la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie.

Le 29 janvier 2017, six vies ont été fauchées à la suite d'un crime motivé par la haine. Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti - des frères, amis, confrères, époux et pères - ont été froidement assassinés au Centre culturel islamique de Québec uniquement en raison de leur foi. Huit ans plus tard, le souvenir de ces concitoyens doit guider notre engagement commun à combattre l'injustice, le racisme et l'islamophobie, en leur nom et au nom de toutes les communautés musulmanes au Canada.

En raison de la montée de l'islamophobie et de la haine partout au pays et dans le monde, on trouve en ligne des discours dangereux cherchant à véhiculer des stéréotypes préjudiciables et à promouvoir la haine à l'égard de différentes communautés. Le 29 janvier nous rappelle la menace qu'un tel discours peut poser sur notre pays, et sur la sécurité et le bien-être de notre population.

Le gouvernement du Canada demeure résolument engagé à créer un espace inclusif pour tout le monde et à combattre la haine sous toutes ses formes. À cette fin, il a récemment dévoilé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Ce plan comprend un financement supplémentaire pour soutenir le travail de la représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie et le nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada. En outre, grâce à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 qui a été lancée en juin dernier, nous adoptons une approche globale pour nous attaquer au racisme et à la discrimination systémiques, et pour rendre notre société plus sécuritaire et plus juste pour tout le monde.

En cette Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, les Canadiens et Canadiennes peuvent en apprendre plus sur les façons de s'épauler mutuellement et de s'opposer fermement à toutes les formes de haine.

En collaboration avec la représentante spéciale Amira Elghawaby, notre gouvernement poursuit ses efforts pour veiller à ce que les personnes musulmanes au Canada, ainsi que l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, se sentent en sécurité et libres d'exprimer leur identité religieuse tout en participant pleinement à la société canadienne. »

