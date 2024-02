Aujourd'hui, nous célébrons le Nouvel An lunaire avec de nombreuses communautés au Canada qui accueillent l'année du Dragon

OTTAWA, ON, le 10 févr. 2024 /CNW/ - En ce Nouvel An lunaire, j'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui le célèbrent, qu'elles habitent au Canada ou ailleurs dans le monde, notamment les membres des communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes, ainsi que de nombreuses autres communautés d'Asie.

Cette année est celle du Dragon, qui symbolise la force, le courage et la chance. Puisons donc dans les qualités mythiques de cet animal fabuleux pour trouver la résilience, la sagesse et la capacité de surmonter les défis afin d'affronter les obstacles à venir.

Le Nouvel An lunaire, l'une des célébrations les plus importantes du calendrier lunaire, revêt une grande importance pour les familles et les communautés. Chaque année, on retourne chez soi pour être avec ses proches et partager des repas symboliques avec eux. C'est aussi le moment de réfléchir au passé, de célébrer le présent et de se tourner vers l'avenir avec optimisme. L'année du Dragon nous invite à faire preuve de détermination, de créativité et d'initiative dans les mois à venir.

Le Nouvel An lunaire nous donne aussi l'occasion de souligner l'immense apport des communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes, ainsi que celui de nombreuses autres communautés d'Asie, qui ont contribué à jeter les fondements de ce pays. Ensemble, célébrons la diversité du Canada et continuons à jeter des ponts entre les nombreuses communautés culturelles dynamiques.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui célèbrent l'année du Dragon. Qu'elle vous apporte prospérité, santé et bonheur.

Bonne année lunaire!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected], 819-360-0693; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]