Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour le Noël orthodoxe

OTTAWA, ON, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés chrétiennes orthodoxes et catholiques de rite oriental d'ici et d'ailleurs célèbrent la fête de Noël.

Anniversaire de naissance de Jésus-Christ, cette journée est un puissant rappel de son message d'amour pour son prochain. Noël est l'occasion de se retrouver en famille et entre amis, et d'ouvrir son cœur à l'autre. C'est aussi le moment d'aider les plus démunis et de tendre la main à ceux et celles qui se sentent seuls autour de nous. En ce temps des fêtes, nos pensées se tournent vers les personnes chrétiennes touchées par le conflit qui sévit au Moyen-Orient.

Par leur foi, leur compassion et leur esprit, les communautés chrétiennes orthodoxes et catholiques de rite oriental contribuent à l'édification du Canada depuis des décennies. Aujourd'hui, j'invite les Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays à se joindre à moi pour leur souhaiter un jour béni et un joyeux Noël!

SOURCE Patrimoine canadien

