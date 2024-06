Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer et célébrer le Mois du patrimoine philippin

OTTAWA, ON, le 1er juin 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence un mois de célébrations du patrimoine, des traditions et des communautés philippines qui contribuent à l'essor du Canada depuis le début du 20e siècle.

La communauté philippine est l'une des populations connaissant la plus forte croissance au Canada. Comptant plus de 900 000 membres, elle est la 3e communauté asiatique en importance au pays. Les personnes d'ascendance philippine ont contribué de façon positive et significative à la vie au Canada. Grâce à leur savoir-faire reconnu en sciences infirmières et en soins de santé en général, elles renforcent notre système de santé et assurent le bien-être des familles canadiennes. Outre le milieu de la santé, elles se démarquent dans divers domaines, notamment la politique, les sports, les arts, la finance et la justice sociale.

Les personnes d'ascendance philippine continuent à se heurter aux barrières systémiques causées par la discrimination et le racisme. Notre gouvernement tient à enrayer toute forme de haine et de discrimination, grâce à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et au tout premier Plan d'action du Canada pour combattre la haine. Nous collaborons également à la construction, en Colombie-Britannique, d'un centre culturel philippin qui créera un espace désigné pour que la communauté philippine se réunisse et célèbre sa culture et son patrimoine.

Le 12 juin, les communautés philippines partout au Canada et dans le monde célébreront également le 126e anniversaire de l'indépendance des Philippines.

Profitons de ce mois particulier pour en apprendre davantage sur les traditions des Canadiens et Canadiennes d'ascendance philippine grâce aux activités culturelles et traditionnelles qui se déroulent partout au pays. C'est de sa diversité que le Canada tire sa force et sa résilience. Efforçons-nous, chaque jour, de vivre cette inclusion et de célébrer notre diversité.

Mabuhay!

SOURCE Patrimoine canadien

