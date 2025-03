Le gouvernement du Canada souligne le Mois du patrimoine irlandais

OTTAWA, ON, le 1er mars 2025 /CNW/ - Bon Mois du patrimoine irlandais!

Ce mois nous donne la chance de souligner l'apport précieux de plus de 4,6 millions de Canadiens et de Canadiennes d'ascendance irlandaise, qui représentent 15 % de la population.

L'histoire du Canada ne serait pas la même sans l'immigration irlandaise, laquelle remonte au 17e siècle. Fuyant la famine et la misère, les nouveaux arrivants irlandais ont aidé à façonner le pays que nous connaissons et chérissons aujourd'hui. Depuis plusieurs centaines d'années, les Canadiens et Canadiennes d'origine irlandaise contribuent grandement à tous les aspects de la société, de la culture à la politique, en passant par les affaires, le sport, les sciences et les arts.

Au cours du mois, j'invite les gens des quatre coins du pays à participer aux célébrations et à en apprendre davantage sur la richesse de la culture et du patrimoine de la communauté irlandaise. Je vous encourage, entre autres, à prendre part à un défilé de la Saint-Patrick ou à vous renseigner sur les liens historiques profonds entre les gens de l'Irlande et du Canada.

Bon Mois du patrimoine irlandais et joyeuse Saint-Patrick à tout le monde! Sláinte is táinte!

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]