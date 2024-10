La ministre Khera fait une déclaration pour le #MoisDuPatrimoineAllemand.

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - En octobre, nous célébrons le Mois du patrimoine allemand, qui souligne l'apport au Canada de plus de 3 millions de personnes d'origine allemande.

Environ 10 % des Canadiens et Canadiennes sont d'ascendance allemande, leur histoire ayant débuté avec la première vague d'immigration au pays, au 18e siècle. Depuis, les personnes d'origine allemande ont joué un rôle clé dans l'édification de notre pays et représentent aujourd'hui l'une des plus importantes communautés en provenance d'Europe. Leurs réalisations relèvent de nombreux domaines, des arts aux sports, en passant par l'éducation et les sciences.

Les Canadiens et Canadiennes d'ascendance allemande ont toujours désiré partager leur culture et leur langue avec les autres. Cette ouverture a mené à l'établissement des Instituts Goethe dans plusieurs de nos villes et à la création de départements d'études allemandes dans quantité d'universités à travers le pays. De nos jours, quelque 490 000 personnes au Canada parlent l'allemand ou un dialecte allemand, contribuant ainsi à la grande diversité de notre paysage culturel et historique.

L'Oktoberfest compte parmi les traditions allemandes les plus appréciées. Cette célébration, qui ne cesse de gagner en popularité, est une belle occasion de mettre en valeur le patrimoine du peuple allemand, grâce à sa gastronomie, sa musique, ses danses et ses vêtements traditionnels. En ce 1er octobre, j'invite toute la population à participer aux festivités organisées pour l'occasion.

Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Mois du patrimoine allemand et un joyeux Oktoberfest! Prost!

SOURCE Patrimoine canadien

