Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner la fête de Pourim

OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives partout au Canada et dans le monde célébreront le début de Pourim.

Pourim célèbre la résilience du peuple juif face à la persécution dans la Perse antique. Il rend hommage à Mardochée et Esther, qui ont sauvé le peuple juif de l'anéantissement, il y a plus de 2 000 ans. Parmi les célébrations, mentionnons la lecture de la Méguila (Livre d'Esther), la dégustation d'oreilles d'Aman, le partage de paniers de nourriture (mishloach manot) et le port de costumes pour reconstituer l'histoire de Pourim et agiter des crécelles.

Aujourd'hui plus que jamais, nous réaffirmons notre engagement à lutter contre l'antisémitisme afin que toutes les personnes juives puissent exprimer leur foi en toute sécurité. Récemment, notre gouvernement a annoncé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine, qui comprend le nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada. De plus, grâce à la nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme lancée dernièrement, nous adoptons une approche globale pour nous attaquer à l'antisémitisme et à la discrimination systémique au Canada, ainsi que pour rendre notre pays plus sécuritaire, plus juste et plus inclusif pour tout le monde.

Nous souhaitons une joyeuse fête de Pourim à toutes les personnes qui la soulignent. Puisse cette célébration être synonyme de joie et de triomphe.

Chag Purim Sameach!

SOURCE Patrimoine canadien

