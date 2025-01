Le gouvernement du Canada souligne la Journée Lincoln Alexander

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - En cette Journée Lincoln Alexander, nous rendons hommage à un homme qui a fait tomber des barrières et a incité plusieurs générations à lutter pour l'égalité raciale.

En 1992, Lincoln MacCauley Alexander a été nommé compagnon de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction au pays. Il a été un pionnier comme premier Canadien noir à être élu député à la Chambre des communes et à être nommé ministre fédéral et lieutenant-gouverneur de l'Ontario. Fils d'ouvriers né dans un milieu modeste en 1922, à une époque où les personnes noires avaient peu de possibilités d'emploi, Lincoln Alexander s'est joint à l'armée puis à la fonction publique. Au fil des ans, son engagement envers l'éducation, les relations raciales et la jeunesse a laissé une empreinte indélébile sur le Canada. Ayant plaidé pour l'égalité et la justice sociale tout au long de sa vie, Lincoln Alexander est devenu chancelier de l'Université de Guelph puis président de la Fondation canadienne des relations raciales. Aujourd'hui, son héritage nous guide encore dans notre quête d'une société plus juste et plus inclusive.

Lincoln Alexander est décédé en 2012 à l'âge de 90 ans, mais notre gouvernement n'a jamais cessé de suivre sa voie. Nous restons profondément déterminés à lutter contre toutes les formes de discrimination raciale et à redoubler d'efforts pour construire une société plus inclusive, plus équitable et plus juste, dans laquelle tous les Canadiens, y compris les Noirs, peuvent participer et s'épanouir. À cette fin, nous sommes fiers d'avoir lancé une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme, intitulée Changer les systèmes pour transformer des vies : Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028, ainsi que le Plan d'action canadien de lutte contre la haine, plus tôt cette année. Nous avons consacré plus de 260 millions de dollars à la lutte contre le racisme systémique, la discrimination et la haine au Canada depuis 2018.

Par ailleurs, en tant qu'un des premiers pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques à avoir reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies, nous avons investi plus de 872 millions de dollars pour mieux soutenir les Canadiens d'ascendance africaine et leurs communautés, et ce, partout au pays. De cette somme, 200 millions de dollars servent à renforcer les capacités des communautés et des organisations noires par l'entremise de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada. De plus, dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2024, notre gouvernement propose les investissements suivants :

189 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2025-2026, octroyés au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires d'Innovation, Sciences et Développement social Canada afin d'aider les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises noirs à prospérer. Plus précisément, le programme offre un accès à des capitaux, à du mentorat et à des services de planification financière;

afin d'aider les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises noirs à prospérer. Plus précisément, le programme offre un accès à des capitaux, à du mentorat et à des services de planification financière; 9,5 millions sur 2 ans, à partir 2025-2026, octroyés à Innovation, Sciences et Développement social Canada afin d'aider les jeunes noirs à surmonter les obstacles à l'emploi par l'entremise du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse;

afin d'aider les jeunes noirs à surmonter les obstacles à l'emploi par l'entremise du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse; 36 millions de dollars en 2025-2026 octroyés à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada d'Innovation, Sciences et Développement social Canada , qui renforce les moyens d'action des organismes communautaires dirigés par des personnes noires, axés sur les services aux personnes noires et ciblant les membres de la communauté noire pour favoriser l'inclusion.

Ces nouveaux investissements proposés porteraient à plus d'un milliard de dollars le total des fonds destinés à améliorer le bien-être social et économique des Canadiens noirs et à lutter contre les inégalités systémiques qui touchent les communautés noires. Aujourd'hui, nous invitons toutes les personnes au Canada à réfléchir à l'apport de Lincoln Alexander et à s'engager activement dans la promotion de l'égalité et de la diversité dans nos communautés. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous souvenir des valeurs qu'il représentait, soit le service, le respect et la volonté de rendre la société meilleure.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]