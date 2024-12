Le gouvernement du Canada fait une déclaration à l'occasion de la Hanoukka

OTTAWA, ON, le 25 déc. 2024 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde accueilleront le début de la Hanoukka.

Au cours de cette célébration de huit jours, les personnes juives se réunissent en famille et entre amis pour commémorer la consécration du Second Temple de Jérusalem après la révolte des Maccabées, un événement qui s'est déroulé en l'an 200 avant notre ère. À l'intérieur se trouvait une fiole d'huile, suffisante pour une seule journée, mais qui a miraculeusement brûlé pendant huit jours consécutifs. Pour célébrer le miracle et le triomphe de la lumière sur les ténèbres, les familles juives allument la ménorah, après la tombée de la nuit. Elles partagent également avec leurs proches de la nourriture frite, comme les latkes et les sufganiyot.

Pendant que les communautés juives se préparent à célébrer la Hanoukka, notre gouvernement réitère son engagement à veiller à ce que chaque personne juive au Canada puisse pratiquer sa religion librement et en toute sécurité. Nous n'accepterons jamais aucune forme d'antisémitisme.

À cette fin, nous avons récemment lancé le premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine afin de mieux identifier et prévenir l'antisémitisme. La clé de cet effort est le nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada, qui appuie les communautés à risque en leur fournissant des fonds cruciaux et des ressources pour se protéger. Le Plan d'action prévoit également un financement pour la commémoration de l'Holocauste, dont la construction du nouveau Musée de l'Holocauste Montréal et la création du Programme national de commémoration de l'Holocauste. De plus, le gouvernement du Canada a lancé le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH), un outil essentiel pour que la population canadienne soit plus apte à reconnaître et à combattre l'antisémitisme.

La communauté juive a aidé à façonner le Canada, et elle y contribue de façon incommensurable et d'innombrables manières encore aujourd'hui. Puisse la Hanoukka nous rappeler le pouvoir de la persévérance et la lueur d'espoir qui brille toujours. Je souhaite des festivités remplies de joie et d'espoir à toutes les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde.

Chag Hanukkah Sameach!

