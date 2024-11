La ministre Khera émet une déclaration pour souligner Gurpurab, l'anniversaire du gourou Nanak Dev Ji

OTTAWA, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes aux quatre coins du Canada et du monde souligneront Gurpurab, le 555e anniversaire de naissance du gourou Nanak Dev Ji, premier gourou et fondateur de la religion sikhe.

Visionnaire, féministe, environnementaliste, philosophe et réformateur social, le gourou Nanak Dev Ji est une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Son héritage nous rappelle de miser sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise et de façon plus générale, de nous concentrer sur notre humanité.

Dans ses enseignements, le gourou Nanak Dev Ji véhicule les valeurs d'égalité, de compassion et d'unité, des valeurs qui sont chères aux personnes sikhes comme à l'ensemble de la population canadienne. À l'heure actuelle, ces valeurs sont plus importantes que jamais.

C'est au Canada que l'on trouve la plus grande diaspora sikhe au monde. Les Canadiennes et Canadiens sikhs ont contribué à faire du Canada le pays que nous connaissons et aimons. Chaque jour, ils aident les plus démunis et redonnent aux communautés de partout au pays par la pratique du seva.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite aux communautés sikhes canadiennes, et à tous ceux et celles qui célèbrent Gurpurab, une journée remplie de joie et de réflexion.

Joyeux Gurpurab! Gurpurab Deeyan Lakh Lakh Waadayien

