le 18 sept. 2020

« Je souhaiterais aborder les tensions actuelles ayant lieu dans le secteur de la pêche en Nouvelle-Écosse.

La priorité absolue de notre gouvernement est de veiller à la sécurité de toutes les personnes concernées. Au Canada, tout le monde peut participer à des manifestations pacifiques car cela fait partie intégrante de notre démocratie. En ce moment, il est impératif que toutes les parties - et le public - collaborent pour réduire les tensions sur l'eau, et au sein de nos communautés, pour favoriser la compréhension entre les uns et les autres, puisque c'est par cette même compréhension que nous créerons l'espace nécessaire à un dialogue constructif et se déroulant sous le signe du respect.

À cette fin, j'invite les dirigeants des Premières Nations et de l'industrie à me rencontrer dès que possible. Il est d'une importance vitale que nous nous réunissions pour trouver la meilleure voie à suivre afin de parvenir à une résolution pacifique du problème se manifestant sur l'eau. Au cours des dernières semaines, je me suis entretenue au téléphone avec de nombreuses personnes concernées, écoutant ce dont elles avaient besoin, et œuvrant en vue de trouver une voie de collaboration pour l'avenir. Ces discussions vont se poursuivre.

Les problèmes qui entourent cette pêche sont anciens, complexes, et profondément personnels pour toutes les parties concernées. L'objectif est, et a toujours été, de mettre en œuvre les droits des Premières Nations, et de garantir que chacun participe à une pêche constructive et productive, au profit de toutes les communautés de la Nouvelle-Écosse. »

