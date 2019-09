Déclaration de la ministre Joly à l'occasion du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles

Le 7 septembre marquera le 50e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi sur les langues officielles

OTTAWA, le 7 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles.

Le 7 septembre 1969, la Loi sur les langues officielles entrait en vigueur. Elle venait appuyer notre vision d'une société inclusive, où les deux grandes communautés linguistiques bâtissent ensemble un Canada fort et uni.

La Loi sur les langues officielles nous a donné un modèle de vivre-ensemble qui fait l'envie de nombreux pays. Cette loi est bien plus qu'une reconnaissance de l'égalité du français et de l'anglais dans nos institutions. Elle nous donne un cadre par lequel s'exprime notre grande diversité. Elle est le symbole de nos valeurs les plus chères en tant que Canadiens, c'est-à-dire : le respect, l'ouverture et l'égalité.

Les 50 dernières années ont permis l'émergence de nouvelles générations de Canadiens fiers de leur langue première et conscients que notre dualité linguistique représente un capital économique, social et culturel important. Au-delà de nos frontières, l'immense portée du français et de l'anglais favorise les échanges commerciaux et contribue à renforcer le leadership, le prestige et l'influence de la diplomatie canadienne dans le monde.

Cette année, le Canada est fier de souligner cet important anniversaire et d'entreprendre un examen en vue de moderniser cette loi pour en préserver l'effet positif à long terme. Cinquante ans après son entrée en vigueur, plusieurs enjeux nous poussent à vouloir procéder à l'examen de la Loi sur les langues officielles : nous voulons protéger nos communautés de langues officielles en milieu minoritaire et assurer leur vitalité; augmenter le taux de bilinguisme chez la majorité anglophone hors Québec; ainsi qu'adapter la Loi aux nouvelles technologies qui bouleversent les modes de communication et l'environnement de travail au sein des institutions fédérales, dans un contexte de gouvernement de plus en plus ouvert. Il importe que cette loi, essentielle à notre identité collective, à notre cohésion et à notre prospérité, soit en mesure de bien servir nos citoyens et de refléter leurs besoins.

De mars à mai, je suis allée à la rencontre des Canadiens pour entamer une grande réflexion sur nos langues officielles et la modernisation de la Loi. J'ai été ravie que des milliers de citoyens engagés, des universitaires et des leaders des communautés des deux langues officielles d'un bout à l'autre du pays aient participé à cet exercice. Un document synthèse qui résume ce qui a été entendu est maintenant disponible en ligne.

À titre de ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, je profite de cet anniversaire pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui enseignent nos langues officielles; à nos artistes qui contribuent à leur vitalité; et à tous ceux qui ont nos langues à cœur. Je vous invite à célébrer avec moi votre amour du français et de l'anglais, nos langues officielles depuis 50 ans.

