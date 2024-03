Discours

NEW YORK, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le texte prononcé fait foi -

J'aimerais tout d'abord commencer par reconnaître que nous sommes toutes et tous rassemblés sur le territoire traditionnel des Munsee Lenape (muhn-sea Lahn-ah-pay).

Merci à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, ainsi qu'à mes collègues qui sont ici aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de faire cette déclaration au nom du Canada.

Ce n'est un secret pour personne que nous vivons une période d'instabilité. Partout dans le monde, les gens luttent pour leur survie et sont touchés par l'insécurité alimentaire, les déplacements, la traite de personnes, la guerre et le manque de soins de santé et de soins génésiques adéquats.

Nous savons que ces enjeux touchent de manière disproportionnée les femmes, les filles et les enfants et qu'ils persistent pendant des générations.

Notre position, la position du Canada, est que l'égalité des genres n'est pas négociable. C'est un droit humain fondamental et il doit être protégé.

Cette protection doit être ancrée dans la solidarité entre les gouvernements, les organisations de la société civile et le secteur privé.

Je souhaite prendre un moment pour rendre hommage aux jeunes chefs de file du Canada, que nous avons l'honneur de côtoyer. Leur présence ici nous donne tellement d'espoir, ces jeunes femmes n'attendent pas de solutions, elles sortent et créent les leurs, et je tiens à les remercier de nous rappeler que l'égalité et la justice sont quelque chose que nous pouvons réaliser.

Elles le savent et tout le monde sait que ce n'est pas un hasard que les droits des femmes et des filles sont attaqués : ce mouvement régressif est coordonné et ne demeure pas à l'intérieur des frontières d'un seul pays.

C'est pourquoi nous devons utiliser des forums comme celui-ci afin de renforcer notre engagement inébranlable à protéger les personnes marginalisées, et plus particulièrement les femmes et les filles dans tous les pays.

Au Canada, nous abordons ces enjeux grâce à un bon nombre de programmes, et j'en nommerai quelques-uns.

Nous y parvenons grâce à notre Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui vise à prévenir la violence avant qu'elle ne se produise, car nous savons que les femmes ne peuvent pas réussir économiquement ou socialement si elles ne sont pas en sécurité; et aussi grâce au Plan d'action 2ELGBTQI+ qui vise à soutenir les communautés queers et trans lorsqu'elles en ont besoin.

Nous élargissons également notre filet de sécurité sociale dans une perspective féministe, en mettant en œuvre un programme national de garde d'enfants qui rendra les garderies abordables; un programme national d'assurance-médicaments qui rendra gratuits les contraceptifs et les médicaments contre le diabète; un Fonds d'équité menstruelle car personne ne devrait avoir à choisir entre pouvoir acheter des produits d'épicerie ou des produits menstruels; ainsi qu'un Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap afin de garantir que ces personnes aient les mêmes occasions au sein de nos communautés et sur le marché du travail.

Ces programmes intègrent l'égalité des genres dans la fibre même de nos valeurs, de qui nous sommes en tant que Canadiennes et Canadiens, et dans notre vie quotidienne.

Nous savons que même avec ces progrès, il nous reste encore du travail à accomplir pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, combler l'écart salarial entre les sexes, et veiller à ce que davantage de Canadiennes occupent des postes de direction.

Nous prenons également au sérieux notre rôle au sein de la communauté mondiale afin de promouvoir et protéger l'égalité des genres, et nous le faisons au moyen de la Politique d'aide internationale féministe du Canada qui place l'égalité des genres au cœur de sa mission et donne la priorité au soutien des organismes de défense des droits des femmes qui sont en première ligne de la lutte pour l'égalité des genres.

Par ailleurs, grâce à notre programme Voix et leadership des femmes, nous soutenons l'éducation des femmes et des filles dans les pays en développement parce que, lorsque vous éduquez une femme, vous éduquez une nation.

Nous sommes parmi les principaux organismes de défense des droits des femmes et des personnes LGBTI et cela nous apporte une grande fierté, et nous avons l'intention de poursuivre cette longue tradition canadienne de défense de l'équité et de l'égalité dans le monde entier.

Pour conclure, je tiens à rappeler à toutes et à tous que les jeunes comptent sur nous : c'est à nous de les entendre, de les voir et de nous engager à ne jamais reculer quand il s'agit de bâtir un monde meilleur et plus égalitaire.

Merci.

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada