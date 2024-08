GATINEAU, QC, le 12 août 2024 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse :

« Lors de la Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons la passion qu'ont les jeunes du Canada pour leur communauté et nous soulignons qu'ils font du Canada et de notre monde un meilleur endroit où vivre. Les jeunes du Canada sont l'une de nos plus grandes forces, et il est important de prendre le temps de reconnaître leurs contributions.

Le thème de la Journée internationale de la jeunesse de cette année est « Le progrès à portée de clic : la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable ». Il s'agit d'une occasion de souligner la manière dont la technologie peut aider à relever les défis de notre monde moderne et le fait que les jeunes sont à l'avant-garde et cherchent à trouver des solutions technologiques à des problèmes pressants.

La technologie continue d'évoluer d'une façon que nous n'aurions jamais pu imaginer, et les jeunes ouvrent la voie en ce qui concerne la création et l'utilisation de technologies. Par conséquent, il est maintenant plus important que jamais que les travailleuses et travailleurs de demain possèdent des outils qui leur permettront de présenter leurs innovations et leurs idées, de mettre à profit leur créativité et de réussir dans un monde de plus en plus numérique. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada est déterminé à aider les jeunes à acquérir des compétences numériques et d'autres compétences pertinentes pour leur avenir grâce à une gamme d'initiatives qui visent à joindre le plus grand nombre possible de jeunes.

La Stratégie emploi et compétences jeunesse est une initiative horizontale menée en partenariat avec 12 ministères, organismes et sociétés d'État fédéraux. Elle aide les jeunes Canadiens dans la tranche d'âge de 15 à 30 ans à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur intégration au marché du travail.

Grâce au programme Emplois d'été Canada, nous offrons cette année plus de 70 000 stages à des jeunes partout au pays, y compris dans les domaines du développement durable et des compétences numériques.

Le Programme de stages pratiques pour étudiants aide les étudiants de niveau postsecondaire à acquérir de nouvelles compétences grâce à des possibilités de travail pratique dans divers secteurs, notamment les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), la technologie de l'information et des communications (TIC) et la production médiatique.

Enfin, le programme Service jeunesse Canada finance des organismes qui aident les jeunes à trouver des occasions de bénévolat enrichissantes et uniques. Cette expérience pratique inspire la prochaine génération de jeunes à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes, leur famille et leur communauté.

Il est motivant de constater l'enthousiasme et le dévouement des jeunes du Canada, qui acquièrent les compétences nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Ce faisant, ces jeunes œuvrent à bâtir un monde meilleur et plus durable, aujourd'hui et demain.

Bonne Journée internationale de la jeunesse! »

SOURCE Emploi et Développement social Canada