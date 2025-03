OTTAWA, ON, le 22 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le principe de Jordan a été créé pour faire en sorte que les enfants des Premières Nations aient un accès équitable aux produits, services et soutien essentiels financés par le gouvernement dont ils ont besoin, quel que soit l'endroit où ils vivent au Canada.

Aujourd'hui, notre gouvernement a annoncé le financement continu du principe de Jordan en 2025-2026. Ce financement appuiera les demandes de produits, services et soutien destinés aux familles, communautés et organisations dans le cadre du principe de Jordan pour les enfants des Premières Nations au cours de l'année à venir.

De plus, j'ai demandé à Services aux Autochtones Canada d'examiner les accords de contribution des bénéficiaires des Premières Nations afin de s'assurer que les dépenses admissibles et documentées qui ont été engagées en vertu du principe de Jordan en 2024-2025 soient prises en compte pour le financement. Cet examen vise à soutenir les partenaires qui fournissent des services essentiels aux enfants des Premières Nations, dans le cadre de la transition vers les nouvelles procédures opérationnelles qui régissent le traitement des demandes en vertu du principe de Jordan.

Depuis 2016, notre gouvernement a annoncé près de 8,8 milliards de dollars pour le principe de Jordan et travaille en collaboration pour élaborer des processus et des fonctions afin de répondre au volume croissant de demandes. Plus de 8,9 millions de produits, services et mesures de soutien ont été approuvés depuis 2016 en vertu du principe de Jordan. Les parents, les tuteurs et les communautés devraient continuer de soumettre des demandes en vertu du principe de Jordan pour les enfants des Premières Nations.

C'est une responsabilité collective des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de travailler ensemble pour combler les lacunes dans les services et le soutien aux enfants des Premières Nations, dans leurs administrations respectives. Outre le principe de Jordan, le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les partenaires des Premières Nations et ses homologues provinciaux et territoriaux sur des programmes et des initiatives visant à combler ces lacunes à court et à long terme.

Notre priorité est de veiller à ce que les enfants des Premières Nations aient un accès égal aux services gouvernementaux comme les autres enfants du Canada, tout en maintenant la durabilité et l'intégrité du principe de Jordan.

Afin d'assurer la viabilité à long terme du principe de Jordan et la confiance en son intégrité, il doit être correctement administré. Les familles, les communautés et les organisations doivent savoir que chaque nouvelle demande sera examinée au cas par cas et qu'une demande existante ou précédemment approuvée ne garantit pas le renouvellement ou l'approbation d'une nouvelle demande de financement. Il est important de recevoir l'approbation écrite d'une demande avant d'engager des fonds.

Pour obtenir plus d'information sur la façon de soumettre une demande : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1568396296543/1582657596387. »

SOURCE Services aux Autochtones Canada

