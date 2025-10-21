OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mandy Gull-Masty, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Je prends acte du rapport de suivi de la vérificatrice générale du Canada sur les programmes destinés aux Premières Nations et aux Inuit et je me réjouis de l'occasion qui nous est donnée de renforcer les services que nous offrons aux communautés autochtones.

Le rapport de suivi de la vérificatrice générale est clair : des progrès réels ont été accomplis, mais certains travaux doivent être accélérés. Ce ne sont pas des programmes abstraits. Les soins de santé, l'éducation, la gestion des urgences, et l'accès à l'eau potable sont des services essentiels, le fondement même de communautés sûres et prospères, et ils sont au cœur de notre cheminement commun vers l'équité et la réconciliation.

Je salue et remercie la vérificatrice générale pour ses recommandations et pour avoir reconnu les progrès que nous avons accomplis. Je considère cette vérification comme un guide pour renforcer la prestation des services et éclairer les approches collaboratives et communautaires à adopter pour aller de l'avant. Mon ministère et moi-même présenterons un rapport d'action au printemps 2026 afin de tracer la voie à suivre.

Bien que la vérification mette en évidence des domaines à améliorer, je tiens à souligner que des travaux importants sont déjà en cours dans bon nombre des domaines identifiés. Notamment :

Augmenter les effectifs de première ligne mis à la disposition des Premières Nations, en ajoutant des ambulanciers paramédicaux, des infirmières auxiliaires autorisées et des infirmières praticiennes, et offrir des incitations ciblées pour recruter du personnel et assurer leur maintien en poste.

mis à la disposition des Premières Nations, en ajoutant des ambulanciers paramédicaux, des infirmières auxiliaires autorisées et des infirmières praticiennes, et offrir des incitations ciblées pour recruter du personnel et assurer leur maintien en poste. Améliorer l'accès à des soins dentaires adaptés à la culture grâce à des programmes communautaires et au Programme des services de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuit, l'un des régimes publics d'assurance dentaire les plus complets au Canada.

grâce à des programmes communautaires et au Programme des services de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuit, l'un des régimes publics d'assurance dentaire les plus complets au Canada. Renforcer la gestion des urgences grâce à la progrès réalisés vers la conclusion de nouveaux accords multilatéraux de services, à la création de plus de 300 postes de coordonnateurs communautaires de la gestion des urgences, et à une approche fondée sur les risques qui oriente le financement des mesures d'atténuation et de préparation vers des communautés les plus exposées.

grâce à la progrès réalisés vers la conclusion de nouveaux accords multilatéraux de services, à la création de plus de 300 postes de coordonnateurs communautaires de la gestion des urgences, et à une approche fondée sur les risques qui oriente le financement des mesures d'atténuation et de préparation vers des communautés les plus exposées. Soutenir l'approvisionnement en eau potable en finançant l'exploitation et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau existants, et en construisant de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins des communautés.

en finançant l'exploitation et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau existants, et en construisant de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins des communautés. Optimiser les données sur l'éducation -- améliorer la manière dont elles sont recueillies, utilisées et partagées afin de favoriser de meilleures décisions et de meilleurs résultats.

Services aux Autochtones Canada collabore avec les Premières Nations et les Inuit afin de réaliser des progrès dans ces domaines clés, en se laissant guider par les priorités des communautés et par un engagement commun à améliorer les services essentiels. »

