OTTAWA, ON, le 18 avril 2021 /CNW/ - La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, a publié la déclaration suivante au cours de la Semaine de l'action bénévole de 2021 :

« En cette Semaine de l'action bénévole, je souhaite m'adresser aux milliers de bénévoles et d'organismes communautaires de partout au pays qui aident les gens à faire leurs impôts grâce à nos programmes de comptoirs d'impôts gratuits.

En tant que bénévoles, vous êtes au cœur d'une longue tradition d'aide aux personnes dans le besoin. Cette année, le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI) célèbre ses 50 ans. De plus, au Québec, des bénévoles appuient le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles depuis plus de 30 ans.

Comme bénévole, vous apportez une contribution importante dans la vie des personnes qui ont besoin d'aide. Jusqu'à maintenant, en 2021, vous êtes plus de 14 200 et vous vous êtes réunis de nouveau pour améliorer la vie de centaines de milliers de Canadiens.

Grâce à vous, la production des déclarations est moins stressante et moins intimidante pour ceux qui ont besoin de soutien. Vous aidez les Canadiens à obtenir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. Mais surtout, avec les autres bénévoles, vous contribuez à créer une société plus juste et équitable.

Au nom de l'Agence du revenu du Canada, je tiens à vous remercier pour votre dévouement, plus particulièrement alors que nous continuons à trouver des façons de nous adapter à la pandémie. Vous avez aidé les gens, même lorsque vous avez fait face à vos propres défis liés à la COVID-19. »

Faits en bref

Au cours de l'année 2019-2020 du programme, plus de 18 960 bénévoles et 3 810 organismes communautaires ont produit plus de 467 500 déclarations de revenus pour des particuliers de partout au Canada . De mai 2020 à décembre 2020, 205 000 déclarations de revenus supplémentaires ont été produites au moyen de comptoirs d'impôts virtuels.

. De mai 2020 à décembre 2020, 205 000 déclarations de revenus supplémentaires ont été produites au moyen de comptoirs d'impôts virtuels. Le PCBMI et le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles au Québec aident les personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple qui cherchent du soutien durant la période des impôts en préparant gratuitement leurs déclarations de revenus et de prestations.

L'Agence surveille de près la situation de la COVID-19 et elle prend les meilleures mesures possible pour servir les Canadiens dans le cadre du PCBMI. Notre objectif est d'éviter de perturber les affaires fiscales et le versement des prestations des Canadiens, tout en assurant la sécurité des bénévoles, de nos organismes partenaires et de nos employés.

Les organismes communautaires organisent des comptoirs d'impôts virtuels gratuits pour les Canadiens ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple. Selon le cas, les bénévoles peuvent préparer et produire votre déclaration de revenus gratuitement par vidéoconférence, par téléphone ou au moyen d'une entente de dépôt de documents.

Ces comptoirs virtuels seront mis sur pied temporairement afin d'aider les contribuables à produire leur déclaration de revenus, tout en suivant les directives de distanciation physique.

