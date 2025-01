OTTAWA, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur, a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'incident entre un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine et l'avion du vol 5342 d'American Airlines, un Bombardier CRJ-700, à Washington, D.C.

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle de cet incident aérien. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis qui sont touchés par ce terrible incident.

« Le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis dirige l'enquête. Étant donné que le Canada est l'État de conception de l'avion en cause, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a déployé deux enquêteurs pour aider le NTSB dans son enquête. Transports Canada a nommé un conseiller de son programme d'observateur ministériel/conseiller technique pour soutenir les porte-parole accrédités du BST.

« Le Canada est prêt à appuyer ses homologues américains dans l'enquête. »

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Anita AnandMinistre des Transports et du Commerce intérieur, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]