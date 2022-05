OTTAWA, ON, le 5 mai 2022 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« À l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes, nous célébrons le rôle vital que joue la profession de sage-femme dans les pratiques traditionnelles d'accouchement dans les communautés, ainsi que l'impact positif que les sages-femmes ont dans la vie des mères, des bébés et des familles. La profession de sage-femme et l'accès à des services de soutien à la naissance dans les communautés pour garder les mères et les bébés près de la famille et de la maison constituent une partie importante du travail du gouvernement du Canada visant à assurer des approches équitables, culturellement sécuritaires, communautaires et fondées sur les distinctions en matière de services de santé.

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a fait d'importants investissements pour favoriser un meilleur accès aux services de sages-femmes pour les Autochtones. Grâce à notre travail commun, un plus grand nombre de femmes dans un plus grand nombre de communautés autochtones accouchent plus près de chez elles, entourées de leur famille et de leur communauté. Alors que le gouvernement du Canada travaille avec notre communauté pour transformer les soins de santé de façon à ce qu'ils soient fondés sur les distinctions et autodéterminés, un plus grand nombre de femmes des Premières Nations, inuites et métisses auront des options culturellement sécuritaires pour pouvoir accoucher dans leur propre communauté.

Les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans la prestation de services de santé culturellement rassurants. En favorisant un meilleur accès, nous verrons des services de santé plus inclusifs et accessibles sur le plan culturel pour des générations de familles à venir.»

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec :Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]sac-isc.gc.ca; Relations avec les médias,Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]