OTTAWA, ON, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Le Canada affronte une crise de santé publique tragique qui touche toutes les communautés. La crise des surdoses est alimentée par un approvisionnement en drogues illégales, dangereuses et toxiques. Les répercussions tragiques sont vues et ressenties dans nos familles. Chaque vie perdue en raison de cette crise a des répercussions tragiques sur les amis, les voisins et les communautés.

Les données publiées aujourd'hui révèlent que le nombre de décès, d'hospitalisations, d'interventions des services médicaux d'urgence et de visites aux urgences imputables aux opioïdes pour les six premiers mois de 2024, était inférieur à celui de la même période en 2023.

Malgré le fait que nous constatons une diminution globale des décès par surdose et des risques, les taux demeurent à des niveaux extrêmement élevés. De janvier à juin 2024, on a recensé 3 787 décès, soit 21 décès par jour.

Tous les niveaux de gouvernement doivent travailler ensemble pour s'assurer que le soutien social et de santé soit disponible afin que les personnes reçoivent l'aide dont elles ont besoin, au moment où elles en ont le plus besoin, quel que soit l'endroit où elles vivent. Nous nous engageons à travailler avec tous les partenaires pour analyser ces données, investir dans des approches qui sauvent des vies et assurent la sécurité des communautés.

Il n'existe pas de solution universelle pour résoudre ce problème. Nous devons continuer d'investir dans des mesures basées sur des données probantes, notamment la prévention, la réduction des risques, l'application de la loi, le traitement, et le rétablissement. La dépendance a de multiples visages. Les personnes aux prises avec un problème de dépendance doivent avoir accès à un ensemble de mesures de soutien et de services de soins de santé.

Nous travaillons sur des ressources de prévention et d'éducation afin de rejoindre les populations vulnérables qui sont touchées de manière disproportionnée. Allégeons le fardeau est une campagne nationale offrant des ressources gratuites aux hommes exerçant un métier, qui sont statistiquement plus touchés par la dépendance et la consommation de substances que ceux des autres secteurs d'activité. En outre, l'initiative de sensibilisation du public Soyez aux faits opioïdes éduque et mobilise les jeunes sur les risques de la consommation d'opioïdes, sur la façon de reconnaître les signes d'une surdose, sur l'utilisation de la naloxone et sur la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose.

Pour répondre à la crise des surdoses, nous devons aborder le problème sous tous les angles. Tous les paliers de gouvernement et les communautés doivent collaborer à des solutions à multiples facettes qui mettent les personnes en relation avec les services de soins et qui protègent les communautés. Nous entendons faire tout ce qui est en notre pouvoir avec nos partenaires et les communautés pour prévenir les risques et encore plus de décès.

