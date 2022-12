Déclaration de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé au sujet de la crise des surdoses

OTTAWA, ON, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Les données nationales publiées aujourd'hui sur les méfaits liés aux opioïdes et aux stimulants montrent que la crise des surdoses et l'approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxique continuent d'avoir un effet dévastateur sur les individus, les familles et les communautés au Canada. Nous sommes de tout cœur avec ceux et celles qui ont perdu un être cher dû à cette crise.

Malheureusement, plus de 7 000 personnes sont mortes d'une surdose l'année dernière. En moyenne, il y a eu 20 décès et 14 hospitalisations par jour de janvier à juin 2022. Ce ne sont pas que des chiffres; ce sont des membres de nos familles, nos amis, nos collègues et nos voisins de tous les horizons, qui ont eu besoin ou ont encore besoin de notre aide collective.

Nous comprenons que pour sauver des vies et renverser cette crise, nous devons donner la priorité à un continuum complet de soutiens pour venir en aide aux personnes qui consomment des substances tout au long de leur parcours, notamment la réduction des risques, ce que malheureusement certains de nos critiques ne comprennent pas.

Nous devons poursuivre le travail nécessaire pour que toutes les personnes au Canada aient accès à des soutiens en matière de consommation de substances lorsqu'elles en ont besoin, qu'il s'agisse d'un approvisionnement plus sûr, de sites de consommation supervisés ou d'un meilleur accès à des traitements fondés sur des preuves, et à des campagnes de sensibilisation du public.

Depuis 2017, notre gouvernement a investi plus de 800 millions de dollars dans une large gamme de mesures et d'interventions dans le cadre d'efforts de prévention, de réduction des risques et de traitement. De concert avec ces investissements, nous avons également abrogé les peines minimales obligatoires pour les infractions liées à la drogue ; des peines qui avaient entraîné la sur incarcération des Peuples Autochtones, des Noirs et des Canadiens racialisés.

De plus, nous collaborons avec la Colombie-Britannique à l'établissement d'indicateurs en matière de santé et de sécurité publiques pour surveiller la toute première exemption accordée aux adultes en C.-B. pour qu'ils puissent posséder de petites quantités de certaines drogues illégales pour leur usage personnel. Lorsque cette exemption entrera en vigueur le 31 janvier , ces drogues ne seront plus saisies par la police, qui détournera plutôt les gens du système de justice pénale pour les orienter vers des relations de soutien et de confiance dans les services sociaux et de santé.

Dans le cadre de nos efforts continus d'éducation du public, nous avons récemment lancé la campagne « Allégeons le fardeau », qui s'adresse aux hommes qui travaillent dans les métiers, un secteur qui subit plus que tout autre les effets des dépendances et de la consommation de substances. Cette campagne vise à réduire la stigmatisation qui entoure le fait de demander de l'aide et présente des ressources gratuites destinées aux personnes qui consomment des substances. Dès les premiers mois de cette campagne, nous savons qu'elle a atteint des millions de personnes et nous espérons qu'elle a permis à des personnes qui en avaient besoin de vaincre leurs réticences et de demander et recevoir de l'aide.

Nous poursuivrons notre collaboration avec les partenaires nationaux, les parties prenantes et les personnes qui ont vécu ou vivent encore une telle expérience, afin de formuler une démarche pansociétale qui vise à réduire les risques associés à la consommation de substances et à s'assurer que les Canadiens et les Canadiennes obtiennent de l'aide qui se veut respectueuse des valeurs culturelles et qui tient compte des traumatismes.

Bien qu'il n'existe pas de solution unique pour prévenir ou réduire les décès par surdose et les risques de la consommation de substances, il nous appartient à tous d'aider les personnes qui consomment des substances à mener une vie plus sûre et plus saine, notamment en atténuant la stigmatisation liée à la consommation de drogues et en adoptant la réduction des risques comme pilier essentiel de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. Ensemble, nous mettrons fin à cette crise et sauverons des vies.

L'honorable Carolyn Bennett, C.P., députée

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Maja Staka, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-552-5568; Relations avec les médias : Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]