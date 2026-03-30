OTTAWA, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les agriculteurs canadiens font face à des défis persistants dans un contexte d'incertitude des marchés, d'obstacles commerciaux et d'un environnement en constante évolution. Des efforts novateurs et concertés de la part de tous les ordres de gouvernement sont nécessaires pour soutenir le secteur agricole national, en particulier en cette période d'incertitude. L'engagement commun de nos gouvernements à soutenir les agriculteurs canadiens, notre économie et la sécurité alimentaire nous a amenés à travailler ensemble pour faire face à une menace croissante.

Aujourd'hui, afin de remédier aux dommages de plusieurs millions de dollars causés par la récente infestation de spermophiles de Richardson, le gouvernement du Canada autorise une homologation d'urgence, limitée dans le temps et assortie de contrôles, de la strychnine.

La semaine dernière, l'Alberta et la Saskatchewan ont présenté à Santé Canada une demande conjointe révisée pour une utilisation d'urgence. Nos gouvernements ont travaillé en étroite collaboration en amont de cette soumission, qui comprend des restrictions supplémentaires et des mesures d'atténuation visant à réduire les risques environnementaux à un niveau acceptable.

Ces mesures comprennent notamment une réduction de la portée géographique ainsi qu'un programme révisé de gestion responsable des produits. Ces mesures d'atténuation supplémentaires sont importantes et devraient permettre de réduire les risques environnementaux tout en soutenant les agriculteurs des Prairies pour la prochaine saison de croissance.

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, le gouvernement du Canada autorise une homologation d'urgence permettant à l'Alberta et à la Saskatchewan d'homologues la strychnine jusqu'en novembre 2027.

L'utilisation temporaire de la strychnine aidera l'Alberta et la Saskatchewan à faire face aux dommages de plusieurs millions de dollars causés par la récente augmentation de la population de spermophiles de Richardson, qui sont devenus un ravageur important menaçant diverses cultures. Les Prairies connaissent des conditions anormalement sèches, ce qui nuit à la durabilité et à la qualité des terres agricoles et a permis à la population de ces rongeurs d'augmenter de façon significative.

Afin de soutenir l'économie canadienne et le secteur agricole, une approche Équipe Canada est nécessaire pour orienter le pays vers une voie plus favorable pour l'avenir.

L'honorable Marjorie Michel, c.p., députée

L'honorable Heath MacDonald, c.p., député

Citations

« Les producteurs de la Saskatchewan ont clairement indiqué les défis auxquels ils font face pour gérer les spermophiles avec les outils limités actuellement disponibles. Nous nous réjouissons que la demande d'utilisation d'urgence ait été approuvée, car elle offre aux producteurs une occasion concrète de démontrer comment la strychnine peut aider à protéger leurs cultures et leurs pâturages contre des dommages continus. »

David Marit

Ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan

« Cette décision signifie que de nombreux agriculteurs des Prairies disposeront de nouveau d'un outil pour lutter contre les spermophiles. Les producteurs de l'Alberta ont été confrontés à des défis importants pour gérer les spermophiles de Richardson, et la perte de cette méthode de contrôle a été difficile et coûteuse pour de nombreux acteurs du secteur agricole. Je suis convaincu qu'avec cet outil efficace de nouveau entre les mains des producteurs, ils seront mieux en mesure de gérer leurs exploitations agricoles et de réduire les pertes excessives de cultures et de prairies causées par la surpopulation de spermophiles de Richardson dans l'ensemble des Prairies. »

RJ Sigurdson

Ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation de l'Alberta

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources: Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Heath MacDonald, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 613‑773‑7972, 1‑866‑345‑7972, [email protected]