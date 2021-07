OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a fait la déclaration qui suit.

L'équipe du projet de réseau de la résistance aux antimicrobiens (RAM) a récemment publié son rapport final, intitulé Renforcer la gouvernance de la réponse à la résistance aux antimicrobiens selon l'approche une seule santé au Canada. Le gouvernement du Canada est reconnaissant du travail accompli par l'équipe du projet et est conscient de la complexité du sujet et du grand nombre de personnes qui ont pris part au processus de consultation.

Le projet de réseau RAM a été financé par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et vise à examiner les modèles de gouvernance qui unissent les différents intervenants dans le cadre de cet important travail. Le rapport donne suite à cet engagement et propose deux modèles pour renforcer la réponse à la RAM au Canada.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour lutter contre la RAM, comme il est énoncé dans le Cadre d'action pancanadien, qui repose sur les quatre piliers que sont la surveillance, l'intendance, la prévention et le contrôle des infections ainsi que la recherche et l'innovation.

La résistance aux antimicrobiens est un problème mondial complexe, et le rapport aidera l'ensemble des parties à adopter une approche « Une seule santé » face à ce problème universel. Le rapport constituera un outil important pour les discussions, en marge du travail réalisé par le gouvernement fédéral avec l'aide de ses partenaires provinciaux et territoriaux et des intervenants afin d'atténuer les répercussions potentielles de la RAM et de protéger la santé des Canadiens.

