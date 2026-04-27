OTTAWA, ON, le 27 avril 2026 /CNW/ - Les maladies pouvant être évitées par la vaccination, telles que la rougeole, continuent de provoquer des épidémies à l'échelle mondiale, et les lacunes en matière de vaccinations systémiques peuvent entraîner la réapparition de ces infections au Canada.

La Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV) est observée chaque année au Canada afin de souligner et de célébrer l'importance des vaccins à la protection de notre santé ainsi qu'au bien-être de nos communautés.

Cette année, la SNPV coïncide avec la Semaine de la vaccination dans les Amériques (SVA) de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et la Semaine mondiale de la vaccination de l'Organisation mondiale de la Santé, créant ainsi un moment fort pour souligner la valeur et l'importance de rester à jour en matière de vaccination.

C'est un honneur pour le Canada d'être le pays d'accueil pour la première fois lors de cette Semaine de la vaccination dans les Amériques 2026, vu notre engagement sans faille à promouvoir la vaccination en tant que pilier de la santé publique, tant au niveau national qu'international.

Aujourd'hui, je me suis joint à des représentants de l'Agence de la santé publique du Canada et de Santé Canada à Ottawa pour lancer officiellement la SVA en compagnie du Dr Jarbas Barbosa, directeur de l'OPS. Des ambassadeurs venus de plusieurs pays des Amériques, des représentants provinciaux et territoriaux, des partenaires autochtones ainsi que des dirigeants des milieux de la vaccination et de la santé publique au Canada se sont également joints à nous, en personne et en ligne. Le thème de la semaine, « C'est votre décision qui fait la différence. Vaccination pour tous. », rappelle avec force le rôle important que chacun joue pour se protéger et protéger les autres membres de sa communauté contre les maladies infectieuses.

Alors que le Canada s'efforce de prévenir la transmission et de retrouver le statut d'élimination de la rougeole, nous travaillons en étroite collaboration avec l'OPS, ainsi qu'avec des partenaires provinciaux, territoriaux et communautaires, en nous appuyant sur la Stratégie nationale d'immunisation intérimaire 2025-2030, afin d'améliorer la couverture vaccinale, la surveillance et la compréhension du public concernant la rougeole et le fonctionnement des vaccins.

J'encourage chacun d'entre vous à se tenir à jour dans ses vaccinations et à aider les autres à faire de même. C'est l'un des moyens les plus efficaces de vous protéger, de protéger vos proches et de préserver la sécurité de nos communautés contre les maladies évitables.

L'honorable Marjorie Michel, C.P., députée

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]