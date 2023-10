GATINEAU, QC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le mois d'Octobre est le Mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes en situation de handicap, et le temps de souligner l'importance d'assurer l'accessibilité dans les milieux de travail et de l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein du marché du travail canadien.

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, environ un Canadien sur cinq, soit près de 6,2 millions de personnes, de 15 ans et plus aurait un ou plusieurs handicaps qui limitent leurs activités quotidiennes. Parmi les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap de 15 à 64 ans qui n'ont pas d'emploi, plus de 850 000 personnes pouvaient travailler s'ils avaient accès à un marché de travail entièrement inclusif. Ces données soulignent le fait que les personnes en situation de handicap sont sous-représentées au sein de la population active canadienne. Seulement 59 % d'entre elles âgées de 25 à 64 ans occupent un emploi, contre 80 % de personnes sans handicap en âge de travailler.

Grâce à des programmes axés sur les compétences et le perfectionnement, comme le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées, le gouvernement du Canada appuie les personnes en situation de handicap afin de trouver et conserver des emplois. à travers des programmes axés sur la construction d'infrastructures accessibles, comme le Fonds pour l'accessibilité, et avec la création du Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, le gouvernement collabore également avec les chefs d'entreprises canadiennes afin d'améliorer l'accessibilité et l'inclusion dans les entreprises et les milieux de travail.

Les employés en situation de handicap apportent des contributions uniques et novatrices aux milieux de travail à travers le Canada, ce qui aide à stimuler la croissance de notre économie et à rendre nos collectivités plus résilientes. Je fais appel à tous les Canadiens et Canadiennes de se joindre à moi afin de sensibiliser à l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de leurs collectivités et milieux de travail. J'incite également les employeurs à apprendre davantage concernant le support et les moyens disponibles afin de créer plus de milieux de travail accessibles, et l'embauche et le maintien en poste des employés en situation de handicap.

Tout le monde a un rôle à jouer dans la création de collectivités plus accessibles, inclusives et diversifiées. Le Gouvernement du Canada s'engage ce mois-ci, ainsi qu'au courant de chaque autre mois, à soutenir un Canada plus inclusif, un pays où chacun peut participer pleinement et équitablement.

