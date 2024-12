GATINEAU, QC, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap a publié la déclaration suivante :

« Bâtir un Canada plus inclusif et accessible commence par les choix que nous faisons au sein de nos propres collectivités. En cette Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies, célébrons les progrès réalisés par et pour les personnes en situation de handicap pour éliminer les obstacles et accroitre l'accessibilité au sein des collectivités canadiennes et par le monde.

Cette année, le thème de la Journée : "Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable" rend hommage aux champions de nos collectivités qui travaillent sans relâche à façonner un avenir où les Canadiens et Canadiennes de toutes capacités peuvent s'épanouir et vivre dignement.

Depuis le tout premier jour, ce gouvernement a collaboré avec la communauté canadienne des personnes en situation de handicap, en s'appuyant sur le principe "Rien sans nous". Ensemble, nous faisons en sorte que tous les Canadiens et Canadiennes aient leur mot à dire au cours de l'élaboration des politiques et des initiatives qui les touchent, tout en renforçant nos collectivités et notre économie.

Cette année, nous sommes fiers de souligner le 5e anniversaire de la Loi canadienne sur l'accessibilité. C'est une loi-jalon qui vise à créer un Canada sans obstacles d'ici 2040. Depuis son adoption, nous avons réalisé des progrès importants, notamment en créant Normes d'accessibilité Canada, dont l'objectif est d'élaborer des normes nationales en termes d'accessibilité, et en mettant en œuvre le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce plan énonce des mesures concrètes afin de tenir en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans tout ce que nous faisons, et que nous fassions mieux en tant que pays.

Ce gouvernement poursuit par ailleurs la mise en œuvre de la nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées, en vue de renforcer la sécurité financière des personnes en situation de handicap en âge de travailler. Nous sommes en bonne voie pour commencer à la verser mensuellement aux personnes admissibles en juillet 2025.

La Prestation constitue un jalon, et nous sommes loin d'en avoir terminé. Nous voulons que le montant du soutien financier combiné versé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux aux personnes en situation de handicap soit équivalent à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti. À la Prestation s'ajoutent d'autres grandes mesures de soutien fédérales, dont le nouveau Régime canadien de soins dentaires, auquel 57 000 Canadiens et Canadiennes en situation de handicap se sont inscrits à ce jour. Nous simplifions également le processus de demande du crédit d'impôt pour personnes handicapées et consacrons des fonds supplémentaires afin que tous les Canadiens et Canadiennes admissibles puissent obtenir la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Nous sommes par ailleurs déterminés à soutenir les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap qui peuvent et souhaitent travailler, à les aider à réussir et à renforcer notre main-d'œuvre canadienne. L'été dernier, nous avons lancé la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap dans le but de combler l'écart en matière d'emploi entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas d'ici 2040. De plus, nous avons financé plus de 7 700 projets dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité et investissons chaque année 220 millions de dollars dans le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées et le programme Compétences pour réussir. Ce faisant, nous bâtissons des collectivités et des milieux de travail plus accessibles et appuyons l'embauche, le maintien en poste et l'avancement professionnel des personnes en situation de handicap.

Le Canada continue de travailler aux côtés de ses alliés pour promouvoir l'inclusion et l'accessibilité à l'échelle mondiale. Il a ratifié la Charte Solfagnano lors de la première rencontre des ministres du G7 sur l'inclusion et l'incapacité. Cette charte vise à promouvoir et à préserver les droits des personnes en situation de handicap.

Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir aux précieuses contributions qu'apportent les personnes en situation de handicap à nos vies et aux efforts collectifs déployés pour façonner un avenir inclusif, équitable et durable où chacun a une chance de réussir.

Nous souhaitons à tout un chacun au Canada et dans le monde une très belle Journée internationale des personnes handicapées! »

