OTTAWA, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, avec les communautés juives du Canada et d'ailleurs dans le monde, nous honorons la mémoire des plus de six millions de Juifs et de Juives qui ont été persécutés et tués durant l'Holocauste. Nous rendons également hommage aux innombrables autres personnes innocentes qui ont été victimes des horreurs perpétrées par le régime nazi et ses collaborateurs.

Le Yom HaShoah, aussi appelé le Jour commémoratif de l'Holocauste, est fixé chaque année selon le calendrier lunaire juif. En ce jour, nous joignons nos pensées à celles des communautés juives au Canada afin d'honorer la mémoire des victimes et de rendre hommage aux survivants de l'un des chapitres les plus sombres de l'humanité. En outre, nous nous engageons à préserver leurs expériences et leurs souvenirs. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux plus de 40 000 survivants de l'Holocauste qui sont venus au Canada, ainsi qu'à leurs nombreux descendants, et nous reconnaissons leur résilience. Ils contribuent à l'édification d'une société forte, diversifiée, équitable et consciemment plus inclusive.

Comme nous continuons à lutter contre toutes les formes de haine et d'intolérance, nous savons que notre pays n'est pas à l'abri de la violence, de la xénophobie et de l'antisémitisme. Le courage, la détermination et la résilience dont les membres des communautés juives ont fait preuve tout au long de l'histoire nous incitent encore aujourd'hui à poursuivre la lutte contre la haine, l'intolérance et le racisme sous toutes leurs formes. Notre gouvernement s'est engagé à combattre toutes les formes d'antisémitisme au moyen d'importantes mesures, notamment en adoptant la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste dans la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022, pour aider à combattre les attitudes et les comportements antisémites, ainsi que le déni et la distorsion de l'Holocauste.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite les gens d'un océan à l'autre à réfléchir aux leçons tirées de la Shoah afin qu'elles restent vivantes dans la mémoire des prochaines générations. En ce jour solennel du Yom HaShoah, réitérons notre devoir collectif de veiller à ce que pareille tragédie ne se répète plus jamais.

