En juin, les Canadiens et Canadiennes célèbrent le Mois du patrimoine philippin

OTTAWA, ON, le 1er juin 2021 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence le Mois du patrimoine philippin, une occasion de souligner l'immense apport de la communauté philippine au Canada au niveau social, économique et culturel.

Le Canada compte près d'un million de personnes d'ascendance philippine, soit l'une des communautés connaissant la plus forte croissance au pays. Tout au long de ce mois et au-delà, rendons hommage aux communautés d'ascendance philippine et célébrons le rôle important qu'elles ont joué et qu'elles continuent de jouer dans la création d'une société ouverte, diversifiée et consciemment plus inclusive.

Alors que nous poursuivons notre lutte contre la pandémie de COVID-19, soulignons et apprécions l'apport des communautés philippines de partout au pays dans de nombreux rôles essentiels. Votre travail acharné et votre résilience sont remarqués et appréciés.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau, j'invite tous les gens d'un océan à l'autre à en apprendre plus sur la culture et les traditions de la communauté philippine au Canada. Portez-vous bien et soyez prudents. Mabuhay!

SOURCE Patrimoine canadien

