Le 1er juin marque le début du Mois du patrimoine italien

OTTAWA, ON, le 1er juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons le début du Mois du patrimoine italien au Canada, et c'est l'occasion de mettre en valeur la culture et le patrimoine riches de la communauté italo-canadienne.

Le Canada compte plus de 1,5 million de Canadiens et Canadiennes d'origine italienne, soit l'une des plus importantes diasporas italiennes au monde. Au Canada, les communautés italiennes ont grandement contribué, par leurs réalisations, à toutes les sphères de la société et elles ont aidé à façonner le pays que nous connaissons aujourd'hui. Le Mois du patrimoine italien nous offre l'occasion de reconnaître et de célébrer les réalisations exceptionnelles, présentes et passées, des Italo-Canadiens dans l'édification d'un Canada fort, dynamique et consciemment plus inclusif.

Comme nous célébrons ces grandes contributions, nous devons également reconnaître et réparer les torts historiques causés à la communauté italo-canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses officielles à la Chambre des communes pour l'internement de centaines d'Italo-Canadiens durant cette période. Il a également reconnu la douleur, les difficultés et la discrimination qu'ont endurées ces personnes, leur famille et la communauté italo-canadienne pendant de nombreuses années en raison de cette injustice historique. Les excuses officielles qu'il a présentées nous rappellent qu'il faut tirer des leçons des erreurs du passé et veiller à ce que l'histoire ne se répète pas.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite les gens des quatre coins du pays à en apprendre davantage sur le riche patrimoine des Canadiens d'origine italienne et sur le rôle inspirant qu'ils ont joué - et continuent de jouer - dans notre pays. Portez-vous bien et soyez prudents.

